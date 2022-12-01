بث مباشر.. مباراة المغرب وكندا كأس العالم بدون إعلانات.. يخوض المنتخب المغربي المباراة الأخيرة له بدور المجموعات في كأس العالم بقطر أمام كندا، ولديه فرصة كبيرة للتأهل إلى دور الـ 16.

وبقي الأمل في المنتخب المغربي بين المنتخبات العربية المشاركة بكأس العالم، بعد خروج كل من (قطر، وتونس، والسعودية) من دور المجموعات.

وتسعى الجماهير العربية لمشاهدة مباراة المغرب وكندا مباشر، حيث يقدم المنتخب المغربي مستويات متميزة منذ انطلاق البطولة.

وتضم مجموعة المغرب كل من (كرواتيا 4 نقاط، المغرب 4 نقاط، بلجيكا 3 نقاط، كندا 1 نقطة).

مباشر مباراة المغرب وكندا

وتنقل المباراة حصرًا على القنوات المشفرة التي تحتاج إلى دفع مسبق، وهذه الميزة غير متوفرة لدى الجميع في الوطن العربي.

لذا نضع لكم رابط بث مباشر لمباراة المغرب وكندا.. للوصول إلى البث (إضغط هنا).