العامودي: الأسرى الذين حفظوا القرآن الكريم نموذج يقتدى به

أكد عضو قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة علي العامودي أن الثلة المتقدمة من الأسرى التي استطاعت حفظ القرآن تمثل نموذجًا يُقتدى به داخل الأسر وخارجه، مهنئًا عوائل الأسرى حفظة القرآن الكريم والمحتفى بهم.

وقال العامودي خلال حفل تكريم حفظة كتاب الله من الأسرى داخل السجون، بمدينة غزة اليوم الخميس: "إنه لمن دواعي فخرنا أن نقدم لكم الثلة الصابرة المتشوقة للحرية الموعودة، والتي ستحقق قريبًا على أيدي إخوة الجهاد والرباط في أرض المقاومة غزة".

ونوّه بأن المحتل إن استطاع أسر أجسادنا فإنه لن يستطيع أسر عزمنا وإرادتنا وإبداعنا، معتبرًا أنه من دواعي الفخر أن يكون حفل التكريم برعاية من حركة حماس وكتائب القسام.

وأضاف: "نثق كل الثقة بأن الله سيكتب لأسرانا الحرية على أيدي حماس والقسام، فكما أوفوا بالعهد الأول في وفاء الأحرار سيوفون بعهدهم في صفقة وفاء الأحرار الثانية".

وأشار إلى أن القافلة العظيمة من الشهداء سجّلت شهادتها على عصرنا وزماننا، وكانوا الأوفياء لأسرانا الأبطال.