لهذا يجب عليك تجنب استخدام نفس كلمة المرور في جميع حساباتك

في الوقت الحالي أصبح من الصعب القيام بمعظم الآليات لحماية البيانات على الإنترنت، سواء كان الأمر يتعلق بخدمات البث أو التسوق عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني أو الخدمات المصرفية، فقد أصبحت موازنة مجموعة من الحسابات جزءاً أساسياً من حياتنا عبر الإنترنت.

اختراق الحسابات وكلمات المرور

يقلق معظم الناس من استخدام كلمات المرور القوية وذلك مخافة نسيانها، تكمن المشكلة في أن استخدام نفس كلمة المرور لحسابات متعددة يمكن أن يؤدي إلى عمليات اختراق عبر منصات متعددة، هذه الحركة قد تتسبب في اختراق بياناتك الشخصية.

غالباً ما تكون كلمات المرور هي خط دفاعك الأول عندما يتعلق الأمر بحماية معلوماتك من التهديدات عبر الإنترنت، ولهذا السبب تريد إنشاء كلمة مرور ليست قوية فحسب، بل فريدة من نوعها.

يمكن أن يؤدي استخدام نفس كلمة المرور عبر حسابات متعددة إلى حشو بيانات الاعتماد، يتم حشو بيانات الاعتماد عندما يستخدم المتسللون بيانات اعتماد تسجيل الدخول المسروقة سابقاً من موقع ويب واحد ثم "يحشون" بيانات الاعتماد هذه في مواقع الويب الأخرى حتى يعثروا على التطابقات.

كلمة المرور السهلة والمكررة أسهل في الاختراق /shutterstock

على سبيل المثال تخيل أنك استخدمت نفس كلمة المرور لحساب تسوق عبر الإنترنت أو حسابك المصرفي عبر الإنترنت، إذا تمكن أحد المخترقين من الوصول إلى حساب التسوق الخاص بك؛ حيث تم حفظ معلومات الدفع الخاصة بك، فسيكون بإمكانهم معرفة البنك الذي تستخدمه ولديهم بيانات اعتماد تسجيل الدخول التي سيحتاجون إليها للوصول إليه.

يؤدي استخدام نفس كلمة المرور إلى تعرضك أنت ومعلوماتك إلى السرقة المالية وسرقة الهوية، لذلك من المهم استخدام كلمة مرور فريدة لكل حساب من حساباتك.

تخاطر بفقدان معلومات شخصية

حسب "Gouvernement du Canada" تحتوي الحسابات الشخصية على عدة معلومات مهمة، من بينها الاسم الكامل وعنوان الحساب البنكي ورقم الهاتف بالإضافة إلى رقم الهوية، لهذا ينصح بحماية الحسابات عبر عدم استخدام نفس كلمة المرور في كل المواقع بالإضافة إلى إدخال بعض الرموز والأرقام للحصول على شفرة يصعب اختراقها.

من المحتمل أن تحتوي جميعها على شكل من أشكال المعلومات الحساسة عنك. يمكن أن تسهل هذه المعلومات سرقة هويتك أو أموالك. قد يستخدم بعض مجرمي الإنترنت هذه المعلومات ضدك في شكل هجوم تصيد أو بيعها عبر الويب المظلم.

كيفية إنشاء كلمة مرور فريدة وحماية حساباتك

بالإضافة إلى إنشاء كلمات مرور فريدة، نوصي أيضاً بتقوية جميع كلمات المرور الحالية واتباع أفضل الممارسات لأي كلمات مرور جديدة. يمكنك جعل كلمات المرور أقوى من خلال عدم تضمين المعلومات الشخصية فيها "بما في ذلك أسماء الحيوانات الأليفة والفرق الرياضية المفضلة وأعياد الميلاد".

يجب أيضاً استخدام ما لا يقل عن 12 حرفاً تتضمن أحرفاً كبيرة وصغيرة، والأرقام والأحرف الخاصة. يمكنك أن تكون أكثر أماناً باستخدام عبارة مرور بدلاً من ذلك، والتي تحتوي على مجموعة من أربع كلمات عشوائية أو أكثر و15 حرفاً على الأقل.

اختيار كلمات كثيرة بالاضافة إلى الأرقام /Shutterstock

يتمثل التحدي المتمثل في إنشاء كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها لجميع حساباتك على الإنترنت في تتبعها. هذا هو السبب في أننا نوصي بتجربة مدير كلمات المرور.

يقوم مدير كلمات المرور بالضبط بما يعد به. يدير كلمات مرورك نيابةً عنك، لذلك لا يتعين عليك تذكرها جميعاً يمكنك إدخال كل حساب من حساباتك في مدير كلمات المرور وتحديث كلمات المرور الحالية إلى شيء أقوى أو فريد إذا كنت تستخدم نفس كلمة المرور.

يجب عليك أيضاً التأكد من أن كلمة المرور الأساسية لمدير كلمات المرور تتبع أفضل ممارسات كلمة المرور. بعد كل شيء، إنه يحمي جميع كلمات مرورك الأخرى.

المصدر: عربي بوست