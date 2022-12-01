مجانًا.. شاهد مباراة المغرب وكندا مباشر بدون تقطيع وإعلانات.. يخوض منتخب أسود الأطلس، مباراة حاسمة وقوية أمام المنتخب الكندي، حيث يسعى المغرب للتأهل لدور الـ16، ليكون الفريق العربي الوحيد المتأهل، بعد خروج كل من (قطر والسعودية وتونس).

ويدخل المغرب المباراة وفي جعبته 4 نقاط متساويًا مع كرواتيا، بينما بلجيكا في رصيدها 3 نقـاط، وكندا تتذيل المجموعة برصيد 1 نقطة فقط".

ومنذ بداية مباريات المغرب، أدى أسود الأطلس أداءً مقنعًا، حيث تعادل مع كرواتيا، وهزم بلجيكا المنتخب المصنف الثاني عالميًا، بينما يسعى الفوز على كندا ليتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

شاهد مباراة المغرب وكندا مباشر

وتبحث الجماهير العربية عن مشاهدة مباراة المغرب وكندا مباشر، وبدون تقطيع او إعلانات، وهذا ما نوفره لكم في موقع الرسالة نت، لتتمتعوا بأجواء المونديال الرائعة.

علمًا أن مباريات كأس العالم تبث حاليًا على قناة بي إن سبورت القطرية، وقناة الكأس وأيضًا من قطر، وهما قناتان تحتاجان إلى اشتراك مدفوع، لتتمكن من مشاهدة المونديال عليهما.

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وتساند الجماهير العربية منتخب المغرب، الذي يملك نجومًا واسماءً مميزة تمكنه من الوصول بعيدًا في كأس العالم، كما أن الفريق يشهد تناغمًا مميزًا بين لاعبيه خلال المباريات، مع دفاع قوي ومتماسك.

تشكيلة منتخب المغرب أمام كندا

وتعد مباراة المغرب وكندا من أهم المباريات للمنتخب المغربي حيث أنه في حال فوزه سيتأهل إلى الدور المقبل، لذا يدخل مدرب المنتخب المدربي بتشكيلة الأفضل لديه.

وأعلن وليد الركاكي، عن التشكيلة الرسمية لمنتخب المغرب التي سيخوض فيها المباراة الحاسمة وهي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان سايس، نصير مزراوي.

خط الوسط: عبد الحميد الصبيري، سفيان مرابط، عز الدين رماحي.

الهجوم: سفيان بوفان، وحكيم زياش، ويوسف نصيري.

ويأمل المنتخب المغربي هذه الأسماء القوية أن يتمكن من تجاوز المنتخب الكندي، كما يملك العديد من النجوم

تشكيلة منتخب كندا امام الغرب

وأعلن منتخب كندا عن تشكيلته لمواجهة المغرب بقيادة المدرب جون هارد مان، وهم:

الحارس: ميلان بوريان

الدفاع: ريستر جونستون، ستيفن فوتوريا، كمال ميللر،

الوسط: صمويل أديكو غبي، جوثان أسوريو، مارك أنتوني كاي، ألفونسو ديفيز.

الهجوم: تاجون هوشانان، سايل لارين جونيور هويلت.

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بث مباشر.. مباراة المغرب وكندا كأس العالم بدون إعلانات.. يخوض المنتخب المغربي المباراة الأخيرة له بدور المجموعات في كأس العالم بقطر أمام كندا، ولديه فرصة كبيرة للتأهل إلى دور الـ 16.

وبقي الأمل في المنتخب المغربي بين المنتخبات العربية المشاركة بكأس العالم، بعد خروج كل من (قطر، وتونس، والسعودية) من دور المجموعات.

وتسعى الجماهير العربية لمشاهدة مباراة المغرب وكندا مباشر، حيث يقدم المنتخب المغربي مستويات متميزة منذ انطلاق البطولة.

وتضم مجموعة المغرب كل من (كرواتيا 4 نقاط، المغرب 4 نقاط، بلجيكا 3 نقاط، كندا 1 نقطة).