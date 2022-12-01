بث مباشر مباراة إسبانيا واليابان كأس العالم بقطر 2022.. يخوض المنتخب الإسباني مباراة مهمة امام اليابان بهدف التأهل إلى دور الـ 16 من كأس العالم، حيث يقدم المنتخب الإسباني أداءً مميزًا في البطولة.

وتسعى إسبانيا لتجاوز اليابان، من أجل التأهل، بينما تقاتل ألمانيا في نفس التوقيت امام كوستاريكا من أجل التأهل، حيث إن المكنة الألمانية تتذيل المجموعة برصيد 1 نقطة فقط، بينما يوجد في رصيد إسبانيا 4 نقاط، وكوستاريكا 3 نقاط، واليابان 3 نقاط).

وتسعى الجماهير لمشاهدة مباراة إسبانيا واليابان مباشر، حيث يتمتع الماندور الإسباني بشعبية واسعة في العالم، حيث ينتسب مشجيعه من المتابعين للدوري الإسباني، ومشجعي فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

شاهد مباراة إسبانيا واليابان

وتمكنت اليابان من هزيمة ألمانيا وإحداث مفاجأة مدوية في مونديال قطر الحالي، بينما خسرت من كوستاريكا بهدف دون مقابل، بينما فازت إسبانيا على كوستاريكا بنتيجة 7-0، وتعادلت مع ألمانيا بنتيجة 1-1.

وفي الرسالة نت نوفر لكم رابط بث مباشر لمباراة إسبانيا واليابان، لتتمتعوا بمشاهدة المباراة بدون تقطيع أو إعلانات، للوصول إلى رابط البث (إضغط هنا).

وتتواصل الأجواء المونديال التنافسية في قطر، حيث صنف العديد من الخبراء النسخة الحالية من المونديال على أنها الأفضل تايخيًا، بعد أن وفرت لها الدولة القطرية جميع ما يلزم من ملاعب وبنى تحتية وأجواءً مناسبة.

قنوات مجانية ناقلة لكأس العالم

وتنقل مباريات المونديال حصريًا في الشرق الأوسط على قناتي بي إن سبورت القطرية، وقناة الكأس القطرية، وهما بحاجة إلى اشتراك مدفوع مسبقًا، وهذا يصعب مشاهدتها أمام الجماهير العريضة.

وفي وقت سابق أعلنت قطر، أنها ستبث قرابة الـ 23 مباراة على القنوات المفتوحة دون الحاجة إلى اشتراك للجماهير العربية التي تتابع عن كثب المونديال الذي ينظم لأول مرة في الوطن العربي.

في الرسالة نت، نضع لكم أهم القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2022 بقطر وهي كالتالي كما سبتث عليها مباراة إسبانيا واليابان مجانًا:

أولا: قنوات IRIB TV 3 HD Iran.

ثانيا: قناة Ictimai TV HD Azerbaijan.

ثالثا: قنوات RTSH Albania.

رابعا: قنوات ERT Greece

خامسا: قناة SNRT TNT maroc.

سادسا: قنوات TPA Angola.

سابعا: قناة Match TV Russia.

ثامنا: قنوات DAS Erste Germany.

اقرأ المزيد: تعرف على القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجانًا

لقنوات الناقلة لكأس العالم مجانًا.. يبحث آلاف المشجعين عن مشاهدة كأس العالم بالمجان، بعد احتكار عدد من القنوات حقوق البث مقابل الاشتراك.

وتعد مسابقة كأس العالم من أكثر البطولات شعبية في العالم، إذ يتأهل لها 32 فريقًا من كافة التصفيات ليخوضوا تصفيات تستمر لشهر كامل.

ويتوج فريق واحد بالبطولة الغالية، والتي تقام كل 4 أعوام مرة واحدة، وتشرف عليها الفيفا.