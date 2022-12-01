هنية يهاتف والد الشهيدين ظافر وجواد الريماوي

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء الخميس، والد الشهيدين ظافر وجواد الريماوي، مشيدا بجهادهما ونضالهما من أجل فلسطين.

ونقل هنية تعازيه وقيادة الحركة لوالدي الشهيدين وذويهما، وأثنى على صبر وثبات وتضحيات هذه العائلة الكريمة.

وقال هنية: "إن هذه الدماء الطاهرة هي على طريق تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك، وهي أمانة في أعناق الرجال؛ نحفظها ونصونها ونمضي كشعب ومقاومة نعتز ونتشرف بهؤلاء الشهداء الذين يفتحون طريقا واسعا نحو التحرير والعودة بإذن الله".

واستشهد الشقيقان "ريماوي"، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كفر عين، شمال غربي مدينة رام الله.

وكان الشاب مفيد محمد زعطوط "اخليل" استشهد متأثرًا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت أمر.

وزفت حركة حماس، الشهداء اخْلَيّل وريماوي، وحيّت أبطال الخليل ورام الله الصامدتين، الذين تصدوا لقوات الاحتلال وقادوا المواجهات بيدٍ موحّدة.

وأكدت أنّ شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الاحتلال، ولن يصمت أمام إراقة دماء أبنائنا واستمرار الاعتداء على مدننا ومقدساتنا وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المبارك، وسيواجه ذلك بالمقاومة بكل أشكالها، وستبقى حالة الاشتباك مع العدو سبيلنا نحو الحرية.