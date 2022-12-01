عرين الأسود تتبنى عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال

أعلنت مجموعات عرين الأسود، أن مقاتليها نفذوا صباح يوم الأربعاء، عملية إطلاق نار تجاه نقطة جرزيم الاحتلالية وأخرى استهدفت تجمع جنود الاحتلال قرب حاجز صرة الاحتلالي صباح الخميس، وانسحب جند العرين بسلام.

ونعت العرين في بيان مقتضب الشهيد نعيم الزبيدي والشهيد محمد السعدي، مؤكدةً أن الشهداء كانوا من أول من لبى نداء العرين في أكثر من معركة.

وقالت: "التحق فجر هذا اليوم قائدان من قادة كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس كتيبة جنين المظفرة الشهيد القائد نعيم الزبيدي والشهيد القائد محمد السعدي".

وأضافت العرين "أن الشهداء العظام صالوا وجالوا في مقارعة المحتل وألحقوا به أشد الألم".