الاحتلال يعتقل القيادي معتصم سمارة على حاجز عسكري في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء الخميس، الأسير المحرر، القيادي في حركة حماس معتصم سمارة من مدينة طولكرم، على حاجز عسكري قرب قرية صرّة جنوب غرب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ومعتصم سمارة أسير محرر أمضى قرابة 20 عاماً في سجون الاحتلال، منها 15 عاماً بشكل متواصل، وأطلق سراحه في يناير من العام 2016م.

وأعيد اعتقاله مره أخرى في نيسان من العام 2017، أثناء مروره على حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري وأمضى خلالها عاما كاملا.

ثم أعيد اعتقاله عام 2019 مرة أخرى وحول للاعتقال الإداري بعد 10 أيام من التحقيق، وجددت اعتقاله مرات عديدة، الأمر الذي دفعه للإعلان الإضراب عن الطعام في 25أغسطس2020.

وبتاريخ 2سبتمبر2020 علق الأسير سمارة، إضرابه عن الطعام الذي استمر لسبعة أيام، إثر اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، وأمضى 20 شهرا بالاعتقال الإداري وأفرج عنه عام 2021م.