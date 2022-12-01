مباريات اليوم الجمعة 2 ديسمبر كأس العالم مونديال قطر 2022 تشتد المنافسة بين المنتخبات في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، والتى تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، العديد.

ومن المواجهات القوية المقرر إقامتها في مونديال قطر 2022 على مدار اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، منتخب غانا في مواجهة الأورغواي، وكوريا الجنوبية ضد البرتغال فيما يقابل المنتخب البرازيلي نظيره الكاميرون، ومنتخب صربيا ضد سويسرا.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022:

تقام اليوم الجمعة 2 ديسمبر 4 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعتين السابعة والثامنة، في مونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب غانا مع نظيره الأوروغواي في المجموعة الثامنة في استاد الجنوب الدولي.

فيما يواجه كوريا الجنوبية مع نظيره البرتغال في كأس العالم 2022.

فيما يلتقى منتخب البرازيل مع نظيره منتخب الكاميرون في المجموعة السادسة، والتي تضم بجانبهما منتخبي صربيا وسويسرا ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

جدول مباريات اليوم الجمعة 2 ديسمبر في كأس العالم 2022:

تنطلق مباراة غانا والأوروغواي اليوم الجمعة 2 ديسمبر في تمام الساعة 5 عصرا في استاد الجنوب الدولي.

تنطلق مباراة كوريا الجنوبية والبرتغال اليوم الجمعة في تمام الساعة 5 عصرا في استاد المدينة التعليمية.

تنطلق مباراة البرازيل والكاميرون اليوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساء في استاد لوسيل.

تنطلق مباراة صربيا وسويسرا اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 في تمام الساعة 9 مساء في استاد 974.

وتحظى مباريات كأس العالم 2022 اهتماما كبيرا من المشجعين حول العالم ما جعل "الرسالة نت" إلى بث مباريات مونديال قطر 2022 من خلال البث المباشر من هـنـــــــــــا:

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القنوات المفتوحة الناقلة لـ مونديال قطر 2022:

يتم نقل مباراة قطر والإكوادور وحفل افتتاح كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوت بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

ولمشاهدة جميع مباريات كأس العالم تابع البث المباشر من هـنـــــــــــا: