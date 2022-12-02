شاهد| الاحتلال يعدم شابا فلسطينيا بدم بارد جنوب نابلس

أعدم جنود الاحتلال (الإسرائيلي) عصر اليوم الجمعة، شابا فلسطينيا على حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو إطلاق أحد جنود الاحتلال الرصاص الحي على الشاب من مسافة صفر وسط حوارة، بعد عراك بالأيدي، في محاولة لإعدامه.

ومنع جنود الاحتلال المواطنين ومركبات الاسعاف الاقتراب من الشاب لتقديم الإسعاف له.

واستنفرت قوات الاحتلال في البلدة، واندلعت مواجهات في المكان وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام.

وأصيب اليوم، عشرات المواطنين بالاختناق والرصاص المطاطي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، عقب قمع مسيرات مناهضة للاستيطان.