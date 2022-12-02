هنية يهاتف الشيخ عكرمة صبري معزيًا بوفاة شقيقه

هاتف إسماعيل هنية مساء اليوم فضيلة الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك، حيث قدم له التعازي بوفاة أخيه الدكتور عبد الله سعيد صبري نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار رئيس الحركة خلال الاتصال إلى دور الفقيد باعتباره أحد أعمدة العمل الإنساني والطبي في القدس المحتلة وكل أرجاء الوطن، حيث يعدّ من الرعيل الأول في الميدان الطبي في القدس المحتلة، ومارس أدوارًا مهمة وأساسية في خدمة مجتمعه المقدسي والفلسطيني وانخرط في العمل العام، ودأب على المشاركة الفاعلة في خدمة المقدسيين وتحقيق الإنجازات، وكذلك دوره وجهوده في إطار جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقدم تعازيه لعائلة الفقيد وذويه، سائلا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله الصبر والسلوان وحسن العزاء.