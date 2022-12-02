نشطاء يستفزهم #إعدام_حوارة ويطالبون بالرد على الجريمة

غضب عارم ممزوج بحزن عميق يسود منصات التواصل الاجتماعي، عقب جريمة إعدام جندي (إسرائيلي) نذل للشاب الأعزل عمار حمدي مفلح (22 عامًا) من قرية أوصرين جنوب نابلس، خلال تواجده في بلدة حوارة.

وغرد عشرات النشطاء على وسم #إعدام_حوارة معبرين عن غضبهم من الجريمة النكراء والقتل المتعمد بدم بارد، مطالبين السلطة بوقف التنسيق الأمني الذي يشجع العدو على المضي في جرائمه.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة إطلاق جندي (إسرائيلي) النار من مسدسه صوب الشهيد من مسافة صفر أثناء محاولته اعتقاله.

وأفاد شاهد العيان ثائر أبو صالحية لمرصد "تحقق" -الذي كان موجودًا في المكان وشهد الحدث منذ بدايته- بالقول: "كنت وصديقي بالقرب من مطعم "ع كيفك" وسط بلدة حوارة، وحينها كان الشـ ـهيد قادم باتجاهنا، وفي تلك الأثناء مرت مركبة فيها عدد من المستوطنين، الذين اقتربوا من الشاب وقاموا بمضايقته، ما دفع الشاب للدفاع عن نفسه من خلال طرق زجاج السيارة بيده، فأطلق مستوطن الرصاص من مسافة صفر على الشاب فأصابه، كما أن رصاص المستوطن أصاب مركبتي الموجودة في الموقع".

وأضاف أبو صالحية أنه عقب انسحاب المستوطنين من الموقع قدم أحد جنود الاحتلال، الذي حاول اعتقال الشاب واعتدى عليه بالضرب، فحاول الشاب الدفاع عن نفسه، فأطلق الجندي عدة طلقات نارية من مسدسه على الشاب ما أدى إلى استـشهاده، حيث لم يكن الشاب يحمل سكينًا في يده وفقًا لادعاء الاحتلال.

DO NOT LOOK AWAY FROM THIS VIDEO. EXECUTION FROM POINT BLANK RANGE. THIS IS THE ISRAEL THAT THE WORLD DOES NOT WANT YOU TO SEE. 🤬 pic.twitter.com/ePELGkU58O — Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) December 2, 2022

وارتفع عدد الشهداء اليوم الجمعة، إلى 214 شهيدًا منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، ووفق إحصائيات متوفرة، فإن من بين الشهداء 158 شهيدًأ من الضفة الغربية بما فيها القدس، و52 شهيدًا من قطاع غزة، إضافة إلى 4 شهداء من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وغرد الناشط عزات جمال على حسابه في تويتر قائلا: مشهد إعدام الشاب في حوارة هو أحد نتائج تعاون السلطة الأمني مع الاحتلال وملاحقة كل من يفكر بمقاومته، حتى صار الجندي يمشي مطمئنا في الشوارع ويقتل من شاء، لأنه حتى لو ضاع سيتم إعادته بأمان لوحدته العسكرية من قبل السلطة!.

مشهد إعدام الشاب في حوارة

هو أحد نتائج تعاون السلطة الأمني مع الاحتلال وملاحقة كل من يفكر بمقاومته، حتى صار الجندي يمشي مطمئن في الشوارع ويقتل من شاء، لأنه حتى لو ضاع سيتم إعادته بأمان لوحدته العسكرية من قبل السلطة!#اعدام_حوارة pic.twitter.com/Ln8yMFNagL — عزات جمال 🇵🇸 (@3zJamal) December 2, 2022

حساب آخر باسم عمر غرد: ‏قتله! أمام الكاميرات! دون تردد! دون أدنى تفكير بأي عقوبات..ثم يأتي فلسطيني يناقشك بجدوى الـمـقـاومة، وأنها قد تضر بصورتنا أمام المجتمع الدولي! ملعون المجتمع الدولي.. ملعون الحل السلمي.. قتالهم عقيدة وجدوى مستمرة.

قتله! أمام الكاميرات! دون تردد!

دون أدنى تفكير بأي عقوبات..

ثم يأتي فلسطيني يناقشك بجدوى الـمـöـ.ـاومة

وأنها قد تضر بصورتنا أمام المجتمع الدولي!

ملعون المجتمع الدولي.. ملعون الحل السلمي

قتالهم عقيدة وجدوى مستمرة ✌#اعدام_حوارة#اغضب#عرين_الأسود pic.twitter.com/SQZnc2oILh — Omar.I.N (@Omar_12_17) December 2, 2022

بدورها، غردت آلاء أبو حسان منتقدة موقف قيادة السلطة: على الأكيد جثمان الشهيد حيحتجزه الاحتلال، معقول سلطتنا الفلسطينية حترسل وفد والهباش يستنكر حتى يآخد جثمانه؟ معقول جماعة الإنسانية وإلّي عاملين حالهم بحبوا الدروز وضد التعميم حيطلع إلهم صوت؟.

على الأكيد جثمان الشهيد حيحتجزه الاحتلال

معقول سلطتنا الفلسطينية حترسل وفد والهباش يستنكر حتى يآخد جثمانه ؟

معقول جماعة الإنسانيه وإلّي عاملين حالهم بحبوا الدروز و ضد التعميم حيطلع إلهم صوت ؟#إعدام_حوارة — آلاء أبو حسان 🇵🇸 (@Alaa_Abu_Hassan) December 2, 2022

حسبي الله ونعم الوكيل

حسبي الله ونعم الوكيل

اعدموك بدم بارد

الى جنات الخلود يابطل الصمود ✌🏻🇵🇸#اعدام_حواره pic.twitter.com/4vZeVvP0UG — 🇵🇸𓂆بنۃڣڶڛۣطـﯧْۧـنيۃ𓂆🇸🇦 (@BMBMB2020) December 2, 2022

#إعدام_حوارة يكشف بما لا يدع مجالا للشك، أن وحشية جنود الاحتلال الإسرائيلي لا مثيل لها, وأن هذا المحتل يزرع الموت في كل شبر من أرض فلسطين التاريخية pic.twitter.com/4BxOPdTLE2 — تامر قشطة tamer qeshta (@tamer8111) December 2, 2022

ندعو أهلنا لإعلان للاشتبا.ك مع الاحتلا.ل في كل نقاط التماس واعتبار الجريمة بداية ثورة عارمة. #اعدام_حوارة#نابلس #عرين_الأسود pic.twitter.com/AC7SSfMxWm — أحمد أبو نصر ahmad abonser (@ahmadnser1) December 2, 2022

والشهيد عديلي، أسير محرر اعتقل وهو بعمر 18 عامًا، لمدة عام، ويعمل في مجال الإنشاءات والمقاولات، وتعرض غالبية أشقاؤه للاعتقال، وأفرج عنهم، وبقي شقيقهم سامر والمتوقع الإفراج عنه بعد نحو شهر، بعد اعتقاله الذي استمر 5 سنوات.