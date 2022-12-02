الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في قتل الفلسطينيين

دعا الاتحاد الاوروبي إلى التحقيق في قتل المدنيين والتي كان آخرها جريمة إعدام الشاب عمار مفلح، وضمان المساءلة.

وقال الاتحاد في تغريدات له إنه يشعر بقلق بالغ إزاء "تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة".

وأضاف أنه "في آخر 72 ساعة فقط، استشهد 10 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة".

وتابع "عام 2022 هو العام الأكثر دموية منذ عام 2006، حيث استشهد 140 فلسطينيًا. وفقًا لـلقانون الدولي فإن استخدام القوة المميتة يجب ان يقتصر بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة".

وكان أحد جنود الاحتلال قد أعدم عصر اليوم الجمعة الشاب مفلح قرب حاجز حوارة جنوب نابلس بدم بارد