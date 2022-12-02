دعوات في حيفا للمشاركة في وقفة احتجاجًا على الإعدامات الميدانية في الضفة

دعا حراك حيفا في الداخل المحتل وحركة أبناء البلد إلى وقفة إسنادية للضفة الغربية احتجاجًا على استهداف قوات الاحتلال للشبان الفلسطينيين وذلك بعد ارتقاء تسعة شهداء خلال أسبوع في الضفة.

وجاء في دعوة الحراك، "لن نصمت على دمنا، ولن نرضى بقتلنا في دم بارد، ندعوكم للمشاركة في التظاهرة ردًا على جرائم الاحتلال وإغتيالاته الميدانية يوم السبت 3.12.2022 الساعة 19:30 في ساحة الأسير في حيفا".

وقال عدي ثبتة من حراك حيفا "الوقفة رد على قتل قوات الاحتلال للشبان بدم بارد، كل يوم لدينا شهيد واثنين وثلاثة بعمر الورد، نرفض أن يتم قتلنا واستهدافنا، ابن حوارة هو ابننا أيضًا، ونحن نتحضر لتنظيم وقفات إسنادية في المستقبل".

ومن الجدير بذكره أن قوات الاحتلال قتلت 10 فلسطينيين من الضفة والنقب خلال أسبوع آخرهم الشاب عمار مفلح في بلدة حوارة جنوب نابلس.

المصدر: الجرمق