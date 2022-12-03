فرنسا تطالب بوقف العنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، "يجب وقف العنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".

وأعربت الخارجية الفرنسية في بيان، عن "قلقها العميق في أعقاب الاشتباكات العديدة التي وقعت منذ 29 نوفمبر/ تشرين ثاني المنصرم في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل 5 فلسطينيين".

وأضاف البيان أن "فرنسا تجدد دعوتها جميع أصحاب المصلحة إلى الامتناع عن القيام بأي أعمال استفزازية، أو أحادية الجانب".

وشددت الوزارة الفرنسية على "ضرورة وقف العنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال من قبل السلطات المختصة."

كما أكدت فرنسا التزامها باحترام القانون الدولي الإنساني في المناطق الواقعة تحت الاحتلال (الإسرائيلي)، والطبيعة غير القانونية للمستوطنات، بحسب البيان نفسه.

ومنذ أشهر، يواصل جيش الاحتلال (الإسرائيلي) تنفيذ عمليات شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدينتي نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.

وكان أحد جنود الاحتلال قد أعدم أنس الجمعة الشاب عمار مفلح قرب حاجز حوارة جنوب نابلس بدم بارد