بث مباشر مباراة هولندا وأمريكا.. يخوض المنتخب الهولندي مباراة قوية أمام المنتخب الأمريكي ضمن تصفيات دور الـ 16 من كأس العالم بقطر 2022.

وتسعى هولندا إلى تجاوز أمريكا، بعد تأهلها متصدرة المجموعة الأولى على حساب السينغال، بينما تأهل الأمريكي بالوصافة حيث المقعد الأول في المجموعة الثانية لإنلجترا.

وتسعى الجماهير لمشاهدة مباراة هولندا وأمريكا مجانًا ودون تقطيع، كون المباراة تبث على القنوات المشفرة التي تحتاج إلى دفع واشتراك مسبق.

مباشر مباراة هولندا وأمريكا

وتبث مباراة هولندا وأمريكا من قطر على القناتين اللتان حازتا على حقوق بث كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقا، وهما قناتان بي إن سبورت والكأس.

ويمكن لمن أراد مشاهدة رابط مباراة هولندا وأمريكا الضغط هنا للوصول إلى مشاهدة المباراة القوية

وتعد هذه المباراة الأولى في دور الـ 16 الذي بدأ اليوم السبت، بعد انتهاء دور المجموعات يوم أمس الجمعة بتأهل 16 منتخب دولي، بينهم المغرب المنتخب العربي الوحيد، الذي من المقرر أن يواجه إسبانيا.

وأيضًا تبث اليوم مباراة الأرجنتين واستراليا في تمام الساعة الـ 9 بتوقيت القدس ومكة المكرمة، والـ 8 بتوقيت القاهرة.

تفاصيل مباراة هولندا وأمريكا

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يخوض المنتخبين الهولندي والأمريكي مباراة قوية ضمن دور الـ 16 في كأس العالم، حيث يعد هذا الدور من الأدوار الإقصائية كون الخاسر في المباراة يخرج فورًا.

وانتهى أمس الجمعة، دور المجموعات بعد اكتمال الـ 16 فريق للتأهل إلى الدور الحالي، والفرق المتأهلة هي (هولندا السينغال، إنجلترا، أمريكا، الأرجنتين، بولندا، فرنسا، استراليا، اليابان، إسبانيا، المغرب، كرواتيا، البرازيل سويسرا، البرتغال، كورية الجنوبية).

وتأتي مباراة هولندا وأمريكا، بعد احتلال المنتخب الهولندي المركز الأول في مجموته الاولى على حساب السينغال، بينما قبع المنتخب الأمريكي في الوصافة بعد تصدرت المجموعة الثانية إنجلترا.

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تبدأ المباراة الأولى في دور الـ 16 بين المنتخب الهولندي، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الخاسر في هذه المباريات يخرج والفائز يتأهل للدور المقبل في كأس العالم.

ويبحث العديد من المتابعين، عن رابط مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا، في مونديال قطر حيث تبث المباريات عبر القنوات المشفرة التي تحتاج إلى دفع مسبق.

ويشهد كأس العالم في قطر، متابعة جماهيرية عالمية واسعة، بعد التنافس الكبير والغير مسبوق الذي ظهر في دور المجموعات.