مجانا.. شاهد مباراة الأرجنتين وأستراليا مباشر بدون إعلانات

مجانا.. شاهد مباراة الأرجنتين وأستراليا مباشر كأس العالم.. تواجه كتيبة ميسي المنتخب الأسترالي في مباراة حاسمة وقوية ضمن دور الـ16 الإقصائي، حيث أن الخاسر يخرج مباشرة من المنافسة.

وبعد خساراة التانجو مباراته الأولى أمام السعودية بنتيجة 2-1، عادت الأرجنتين واستعادت توزانها أمام المكسيك وبولندا، للتأهل متصدرة المجموعة الثالثة من دور المجموعات.

مباشر الأرجنتين وأستراليا

ويتمتع منتخب الأرجنتين بشعبية واسعة وكبيرة على مستوى العالم، حيث يريد المشجعين إنصاف الأسطورة ليونيل ميسي بتحقيقه بطولة كأس العالم، لتتعزز مكانته كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

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وتبث هذه مباريات كأس العالم في قطر 2022، على قناة بي إن سبورت، وقناة الكأس، وهما قناتان قطريتان تحتاجان إلى اشتراك مسبق ومدفوع، في حين أعلنت بي إن سبورتس أنها سبتث العديد من المباريات مجانًأ ودون الحاجة إلى اشتراك.

وانطلقت منافسات كأس العالم في قطر بتاريخ 18-11-2022، وتستمر حتى تاريخ 18-12-2022، حيث تقام المبارةا النهائية بين الفريقين الفائزين.

🚨🚨 عاجل ESPN | تشكيلة الأرجنتين اليوم : مارتينيز، مولينا، روميرو، أوتاميندي، أكونيا، إينزو، ماك أليستر، دي باول، البابو غوميز، ميسي، ألفاريز. pic.twitter.com/JJ2MUE0p86 — بلاد الفضة (@ARG4ARB) December 3, 2022

التشكيلة المتوقعة للأرجنتين وأستراليا

وتوقعت العديد من الصحف التشكيلة المتوقعة لمباراة الأرجنتين وأستراليا، حيث يزين الأسطورة ليونيل ميسي تشكيلة الكتيبة الأرجنتينية.

وجاءت توقعات المنتخبين الأسترالي والأرجنتيني كالتالي:

الأرجنتين:

حراسة المرمى: مارتينيز.

الدفاع: أكونيا - روميرو - أوتاميندي - مولينا.

الوسط: آليستر - إنزو فيرنانديز - دي باول.

الهجوم: ألفاريز - ميسي - دي ماريا.

أستراليا:

حراسة المرمى: ريان.

الدفاع: ديجنيك - سوتر - روليز - عزيز بيهيتش.

الوسط: ليكي - موي - إريفن - جودوين.

الهجوم: دوك - ريلي مكجري.

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بث مباشر مباراة الأرجنتين وأستراليا كأس العالم بقطر 2022.. يخوض المنتخب الأرجنتيني مباراته القوية في دوري الـ16 بكأس العالم في قطر، حيث أن الفريق الخاسر يخرج مباشرة من هذا الدور.

وتسعى كتيبة ميسي لمواصل تسجيلها الانتصارات، حيث حقق الأرجنتين فوزين متتاليين في دوري المجموعة على كل من المكسيك، وبولندا، بينما خسرت في أولى مبارياتها أمام السعودية بنتيجة 2-1.