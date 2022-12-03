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فيديو| حراك حيفا وحركة أبناء البلد ينظمان وقفة إسنادية للضفة

أرشيفية
أرشيفية
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الداخل المحتل - الرسالة نت

نظم حراك حيفا في الداخل المحتل وحركة أبناء البلد وقفة إسنادية للضفة الغربية، احتجاجًا على استهداف قوات الاحتلال للشبان الفلسطينيين وذلك بعد ارتقاء 9 شهداء خلال أسبوع في الضفة.

وذكرت مصادر صحفية  أن شرطة الاحتلال (الإسرائيلية) تواجدت بشكل مكثف في المنطقة، وذلك قبيل الوقفة الاحتجاجية في ساحة الأسير بمدينة حيفا.

ويوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب عمار مفلح برصاص قوات الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس. 

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إعدام جندي (إسرائيلي) شابًا فلسطينيًا بعد إطلاق النار عليه من نقطة صفر.

وأظهر فيديو توثيقي جندي (إسرائيلي) وهو يطلق الرصاص الحي على شاب وسط حوارة من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما.
 

 
https://www.facebook.com/aljarmaqnet/videos/935537604078002

مباشر حيفا| تظاهرة شعبية في ساحة الأسير بمدينة حيفا تنديدًا بإعدام الشاب عمار مفلح في نابلس.

Posted by ‎الجرمق الإخباري‎ on Saturday, December 3, 2022

 

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https://alresalah.ps/p/272918

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