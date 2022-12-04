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بعد تصاعد مقاومة الضفة.. جيش الاحتلال يطلب قوات الاحتياط

جنود الاحتلال وأحد المستوطنين يبكون على قتلى العمليات الفلسطينية
جنود الاحتلال وأحد المستوطنين يبكون على قتلى العمليات الفلسطينية
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الضفة- الرسالة نت

من المتوقع أن يطلب جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، الأحد، من لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تجنيد عشرات الكتائب من قوات الاحتلال للعمل الميداني خلافًا للقانون.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن ذلك الطلب يأتي على خلفية تزايد العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تسببت خلال الأشهر الأخيرة بالدفع بأعداد كبيرة من وحدات الجيش على الجبهة، بما في ذلك قوات الاحتياط التي يسمح القاkون بتجنيدها مرة كل 3 سنوات.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) تجاوز الحصة المسموح بها، ولذلك سيقدم طلبه الجديد.

المصدر: القدس

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