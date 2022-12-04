الاحتلال يرفض إنهاء اعتقال الأسير القائد نائل البرغوثي

رفضت محكمة الاحتلال خلال جلستها اليوم الأحد إنهاء اعتقال الأسير القائد نائل البرغوثي من رام الله.

وقررت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" الإبقاء على الحكم السابق بحقّ البرغوثي ومدته مؤبد و(18) عامًا، بذريعة وجود "ملف سري".

والأسير نائل البرغوثي معتقل في سجون الاحتلال منذ 43 عامًا، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، أمضى منها 34 عامًا بشكل متواصل.

ودخل الأسير القائد نائل البرغوثي قبل أيام عامه الـ 43 في سجون الاحتلال، وهو أقدم أسير في العالم.

والأسير البرغوثي البالغ من العمر (65 عاماً) من بلدة كوبر/ رام الله، واجه الاعتقال منذ عام 1978.

وتحرر عام 2011 ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، إلا أنّ الاحتلال أعاد اعتقاله ضمن حملة اعتقالات واسعة عام 2014، طالت العشرات من المحررين في الضفة الغربية.

وتوالت على الساحة الفلسطينية والعالميّة أجيال ومتغيرات كبيرة، وما يزال نائل يقبع في زنازين الاحتلال كرهينة بذريعة وجود ملف "سرّي".