بث مباشر مباراة فرنسا وبولندا كأس العالم قطر 2022.. يتواصل دور الـ 16 في مونديال قطر لليوم الثاني على التوالي، حيث يواجه المنتخب الفرنسي نظيره البولندي في مباراة قوية.

وتسعى فرنسا إلى طبطبة جراحها، بعد خسارتها بنتيجة 1-0 من تونس، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ورغم ذلك لم تتمكن تونس من التأهل.

ويمكنكم مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا، من خلال خدمة البث المباشر عبر الانترنت، حيث يتواجه الفريقان على ستاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأمس السبت تأهل منتخب الأرجنتين ومنتخب هولندا إلى دور الـ16، فيما أقصيت الولايات المتحدة وأستراليا رسميًا من كأس العالم.

مباشر مباراة فرنسا وبولندا كأس العالم

ويعد دور الـ 16، من الأدوار الإقصائية حيث أن الفريق الخاسر يخرج من المنافسة مباشرة، بينما يتأهل الفريق الفائز إلى الدور الـ 8.

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ويستمر كأس العالم بقطر حتى تاريخ 18-2-2022، حيث تلعب المباراة النهائية على استاد ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

التشكيلة المتوقعة لمبارتي فرنسا وبولندا

ويسعى كل فريق للدفع بنجومه الثقيلة، ليحقق الفوز الثمين في المباراة، في حين تسعى بولندا لتحقيق المفاجأة أما فرنسا، بعد تأهلها بصعوبة لدور الت 16.

ويبرز في المنتخب الفرنسي، المهاجم السريع كيليان مبابي، بينما يتسلح المنتخب البولندي بالمهاجم روبيت ليفاندوفسكي.

إليك تشكيلة المباراة المتوقعة بين بولندا وفرنسا حسب شبكة "هو سكورد" وهي كالتالي:



فرنسا

حراسة المرمى : لوريس.

: لوريس. الدفاع : ثيو هيرنانديز - فاران - أوباميكانو- كوندي.

: ثيو هيرنانديز - فاران - أوباميكانو- كوندي. الوسط : رابيو - تشواميني - ديمبلي.

: رابيو - تشواميني - ديمبلي. الهجوم: جريزمان - مبابي - جيرو.

بولندا

حراسة المرمى : تشيزني.

: تشيزني. الدفاع : كاش- جيليك - جاكوب كيويور - بارتوش بيريزينسكي.

: كاش- جيليك - جاكوب كيويور - بارتوش بيريزينسكي. الوسط : زيلنسكي - بيليك - كريتشوفياك - برزيميسلاف فرانكوفسكي.

: زيلنسكي - بيليك - كريتشوفياك - برزيميسلاف فرانكوفسكي. الهجوم: كارول سويدرسكي - ليفاندوفسكي.

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