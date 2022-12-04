دعوات لوقفة غداً رافضة للاعتقالات السياسية ضد طلبة جامعة بيرزيت

دعت نوادي عدد من الكليات في جامعة بيرزيت، اليوم الأحد، لوقفة رافضة للاعتقال السياسي لطلبة الجامعة، ومساندة للمعتقلين في سجون أجهزة أمن السلطة.

ودعت نوادي كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية للمشاركة في الوقفة التضامنية لمساندة زملائهم قتيبة تلاحمة والمعتصم بالله عرمان ومحمد عطا، وذلك ظهر يوم غد الاثنين الساعة 12 ونصف على مدخل كلية الصيدلة بالحرم الجامعي.

ومددت محكمة السلطة في رام الله اليوم اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت محمد عمر عطا من قرية دير أبو مشعل لمدة 7 أيام، علما بأنه معتقل منذ 4 أيام لدى جهاز الوقائي.

واعتقل جهاز مخابرات السلطة في رام الله الطالب في جامعة بيرزيت "قتيبة تلاحمة" من مفرق الجامعة الليلة الماضية، فيما تواصل اعتقال الطالب المعتصم بالله عرمان لليوم السادس على التوالي.

وأشارت مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أنها تتابع استمرار اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت معتصم عرمان لليوم السادس على التوالي، بعدما مددت محكمة صلح رام الله اعتقاله لـ ١٥ يومًا، يوم الخميس ١ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢٢، على خلفية نشاطه النقابي والطلابي في الجامعة.

وتنظر مجموعة محامون من أجل العدالة ببالغ الخطورة إلى استمرار اعتقال الطلبة الجامعيين على خلفية نشاطهم النقابي الذي تضمنه الجامعات لطلابها، وتؤيده نصوص حرية الرأي والتعبير والعمل النقابي في القانون.

وتواصل أجهزة السلطة الأمنية في الضفة الغربية، اعتقالاتها السياسية وانتهاكاتها للحريات العامة، وسط تجاهلٍ تام لكافة المناشدات العائلية والحقوقية المطالبة بالكف عن هذه السياسية والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

وأطلق أهالي المعتقلين السياسيين داخل سجون السلطة بالضفة الغربية، مناشدات تزامناً مع تواصل انتهاكات الحريات العامة وحملات الاعتقال التي تطال الرموز الوطنية والأسرى المحررين وطلبة الجامعات.

وشرع ثمانية معتقلين سياسيين في سجن أريحا، يوم أمس بالإضراب عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم وتنفيذ قرارات قضائية بالإفراج عنهم، وفي مقدمتهم المعتقل السياسي المطارد والمطلوب للاحتلال مصعب شتية



ويواصل 6 معتقلين سياسيين في زنازين السلطة الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاستمرار اعتقالهم رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم.



والمعتقلون السياسيون المضربون عن الطعام سابقا، هم أنور السخل المعتقل منذ 85 يوما، وإسلام بني شمسة المعتقل منذ 85 يوما، ومحمد علاوي المعتقل منذ 93 يوما، وأنس حمدي المعتقل منذ 55 يوما، والشقيقين زهدي قواريق وعمرو قواريق والمعتقلين منذ عدة أيام.