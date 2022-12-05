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اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم جنين

اشتباكات في جنين
اشتباكات في جنين
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الضفة- الرسالة نت

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، فجر اليوم الاثنين، بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم جنين في شمال الضفة الغربية.

وأقامت قوات الاحتلال حواجز طيارة في عدة مناطق، وسط إطلاق نار كثيف، واندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين الذين تصدوا للاقتحام.

وسمع في المخيم دوي كثيف من الطلقات النارية ناجمة عن تصدي مقاومين لقوات الاحتلال في أكثر من مكان بالمخيم، كما دوّت صافرات الإنذار في المخيم، تزامنا مع عملية الاقتحام.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، المواطن يحيى السعدي، نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير بسام السعدي.

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