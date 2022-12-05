قيادي بالجهاد للرسالة: جرائم العدو بالضفة نتيجة تحالفه مع السلطة

قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي محمد علان، إنّ هناك "تحالفا قويا ومتينا بين قوات الأمن التابعة لسلطة محمود عباس مع قوات الاحتلال".

وأضاف علان لـ"الرسالة نت": أن "الاجتماع الذي عقد مؤخرا في جنين، منح الاحتلال ضوءًا أخضر من قيادة السلطة، بممارسة الاغتيالات والقتل وتصفية المقاومة".

وعدّ علان ما حدث في الضفة من اغتيالات: "وما يجرى ثمرة خبيثة من ثمار التنسيق الأمني الذي لم يعد سريا بل جهارا نهارا وعلى رؤوس الأشهاد".

وحمّل السلطة الفلسطينية برئيسها وقيادة أجهزتها الأمنية "المجتمعة في السراديب السوداء"، "المسؤولية الكاملة عن كل شهيد يرتقي على يد الاحتلال، الذي لم يكن ليصل لهؤلاء المقاومين لولا وجود التنسيق الأمني"، تبعا لقوله.

وتابع: "يوما ما سنحاسب كلّ من نسّق أمنيا مع الاحتلال عبر محاكم ثورية فلسطينية، سنحاكم هذه الطغمة الخائنة التي نسّقت مع الاحتلال، بحسب القانون الثوري لمنظمة التحرير الذي يجرم التخابر مع الاحتلال أو منحه أي معلومة عن الثورة الفلسطينية".

وأكدّ أن قانون الثورة الفلسطينية سيطبق على هذه "الطغمة المختطفة لحركة فتح ومن جرّدت السلطة من أي شرف ثوري".

وأكمل: "من يعتقد أن السلطة ستظل مختطفة من هذه الطغمة فهو واهم، وكل أصيل سيسعى يوما لاقتلاع هؤلاء".

واعتقلت أجهزة أمن السلطة أمس القيادي بحركة حماس الأسير المحرر عدنان الحصري، فيما اعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين، المواطن يحيى السعدي، نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير بسام السعدي.

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطى” خلال تقريره لشهر نوفمبر، استشهاد (20) مواطنا بنيران الاحتلال في (6) محافظات مختلفة، فيما أصيب (428) آخرين.