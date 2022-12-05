الاحتلال يجدد هدمه لقرية العراقيب البدوية للمرة 210

أقدمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح الإثنين، على هدم قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل، وذلك للمرة 210.

وهذه المرة الثالثة عشر التي يتم فيها هدم القرية البدوية منذ بداية العام الجاري 2022، بعد أن كانت دمرتها 14 مرة خلال العام الماضي، بحسب مصادر من الداخل المحتل

وفي كل مرة تقدم فيها قوات الاحتلال على هدم القرية، إلا أن سكانها يعملون على إعادة بنائها باستخدام الأخشاب والنايلون وغيره، في تصميم على التحدي وإفشال مخططات تهجيرهم من المنطقة.

ويقطن في القرية 22 عائلة بعدد يصل إلى نحو 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعية الصحراوية.