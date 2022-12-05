نعت حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الأسير المحرر: عمر مناع (الفرارجة) (23 عاماً)، الذي ارتقى فجر اليوم الإثنين، بنيران قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة، جنوب شرق مدينة بيت لحم.

وقالت الحركة في بيان لها، إنّ شعبنا الحرّ وشبابنا الثائر سيواجه عدوان الاحتلال بمزيد من المقاومة، وإنّ محاولات الاحتلال المستميتة لوقف المقاومة ستفشل بسواعد الأبطال الذين ينتفضون في كل أرجاء الوطن.

وأضافت: "التحية لأهلنا وثوار شعبنا في بيت لحم الذين تصدوا لعدوان الاحتلال على مخيم الدهيشة، والعزاء لذوي الشهيد ومحبيه، ودعاؤنا بالشفاء العاجل للمصابين، والحرية للأسرى ومن بينهم يزن مناع شقيق الشهيد عمر".

واستشهد في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، الشاب عمر يوسف مناع (23 عامًا)، من سكان مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، برصاص قوات الاحتلال (الاسرائيلي)، كما أصيب ثلاثة شبان بجراح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

وكانت قوة عسكرية (إسرائيلية) كبيرة قد اقتحمت المخيم من عدة جهات معززة بأفراد من الوحدات الخاصة المتنكرين بالزي المدني ووقعت مواجهات عنيفة مع تلك القوات التي أطلقت الرصاص بشكل جنوني بحسب العديد من شهود العيان مما أدى إلى إصابة الشاب عمر برصاصة في رأسه، وأعلن عن استشهاده في مستشفى بيت جالا الخكومي.

وبحسب مصادر طبية، فإن هناك 3 جرحى بينهم حالة خطيرة بعد تعرضها لطلق ناري في الصدر.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان محسوبين على الجبهة الشعبية بينهم شقيق الشهيد يزن مناع وكذلك شهاب مزهر والشقيقان معاذ وعدي أبو نصار.

والشهيد مناع أحد الأسرى المحررين وسبق أن اعتقل لمدة عام ونصف في سجون الاحتلال.