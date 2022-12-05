غزة: إطلاق حملة تطوعية مجتمعية لتنظيف الشوارع

أطلقت الهيئة العامة للشباب والثقافة بالتعاون مع وزارتي الحكم المحلي والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، حملة تطوعية مجتمعية بعنوان "بيدنا غزة جميلة" لتنظيف شوارع ومفترقات قطاع غزة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف في 5 ديسمبر من كل عام.

وانطلقت الحملة من أمام دوار الكويت جنوب مدينة غزة، وستمتد لكافة محافظات قطاع غزة، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأكدت الهيئة أنها تسعى إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني خاصة بين فئة الشباب وترسيخه كفكر ومنهج إنساني، وزرع روح المسؤولية الاجتماعية لديهم وتعزيز دورهم المؤثر في المجتمع.