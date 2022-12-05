جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد عمر مناع في بيت لحم

شيعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم الاثنين، الشهيد عمر يوسف مناع "فرارجة" (22 عامًا)، والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى بيت جالا الحكومي، صوب منزل عائلة الشهيد في مخيم بيت جالا حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة، في ساحة مدرسة ذكور الدهيشة، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء بقرية "ارطاس" المجاورة لمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وردّد المشيعون هتافات وطنية وأخرى منددة بجرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وسط حضور شعبي وفصائلي حاشد.

وارتقى الشهيد عمر مناع، فجر اليوم، برصاص الاحتلال، عقب اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال مخيم الدهيشة، واندلاع مواجهات.

وتتصاعد اعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين، منذ بداية العام، إذ وصل عدد الشهداء في هذا العام إلى 214 بالإضافة لمئات الجرحى وعشرات المعتقلين.