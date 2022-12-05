شاهد الآن.. بث مباشر مباراة اليابان وكراوتيا بدون تقطيع.. يسعى المنتخب الياباني لمواصلة تقديم مفاجأته في كأس العالم أمام كرواتيا، بعد فوزه على إسبانيا وألمانيا في دور المجموعات.

وتعد مباراة كرواتيا واليابان، ضمن مباريات كأس العالم دور الـ 16 في قطر، حيث الخاسر من هذه المباراة يخرج مباشرة من البطولة، بينما يتأهل الفائز إلى دور الـ 8.

ومنذ انطلاق كأس العالم بقطر 2022، تتواصل المنافسة القوية بين المنتخبات التي باتت تقدم أفضل ما لديها من أجل مواصلة مشوارها في البطولة الغالية.

مباشر مباراة اليابان وكرواتيا

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وتصدر المنتخب الياباني مجموعة الموت التي كان فيها على حساب إسبانيا وألمانيا، حيث لم يكن يرشحه المختصين في التأهل إلى دور الـ 16.

وخرج المنتخب الألماني من دور المجموعات، بينما تأهل المنتخب الياباني برصيد 6 نقاط، والمنتخب الإسباني برصيد 4 نقاط، وأقصيت ألمانيا وكوستاريكا.

التشكيلة الرسمية لمواجة اليابان وكرواتيا

وأعلن مدربي اليابان وكرواتيا تشكيلتهما للمواجهة النارية، حيث وضع كل منتخب كامل نجومه لهذه المباراة القوية.

تشكيلة منتخب كرواتيا:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفتش.

خط الدفاع: ديان لوفرين - يوشكو جفارديول - يوسيب يورانوفيتش - بورنا باريستش.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - لوكا مودريتش - مارسيلو بروزفيتش - إيفان بيريسيتش - برونو بيتكوفيتش.

خط الهجوم: أندريه كراماريتش.

تكشيلة منتخب اليابان:

حراسة المرمى: شيوتشي جوندا.

خط الدفاع : يوتو ناجاتومو - مايا يوشيدا - تاكيهيرو تومياسو - شوجو تانيجوتشي

خط الوسط : واتارا إندو - جونيا إيتو - ريتسو دوان - دايتشي كامادا - هيديماسا موريتا

خط الهجوم: دايزن مايدا .

🟥 #آخر_خبر | تشكيلتا منتخبي اليابان 🇯🇵 وكرواتيا 🇭🇷 لمواجهتهما المرتقبة في ثمن نهائي #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/aOQpCX0iDn — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 5, 2022

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يخوض المنتخب الياباني مباراة صعبة أمام كرواتيا، ضمن أحداث دور الـ 16 في كأس العالم بقطر.

ويسعى منتخب اليابان، الذي تمكن من الفوز على إسبانيا وألمانيا، وتصدر المجموعة الخامسة، إلى مواصلة مفاجأته بالوصول إلى دور الـ8 في هذه المباراة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة اليابان وكرواتيا، في تمام الساعة الـ 5 بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين، والـرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.