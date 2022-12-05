مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا كأس العالم بقطر 2022.. يستعد المنتخب المغربي لمواصلة كتابته التاريخ، بعد أن حقق مفاجأت بفوزه على منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميًا، وعلى كرواتيا، وتأهله متصدرًا للمجموعة القوية.

ويقابل المنتخب المغربي المنتخب الإسباني، بعزيمة قوية حيث يملك لاعبين من الطراز الرفيع القادرين على إحداث المفاجأة إمام المواهب الإسبانية التي يقودها لويس انريكي.

مشاهدة المغرب وإسبانيا

وتبث قناة بي إن سبورت وقناة الكأس القطريتين، مباريات كأس العالم بعد أن حازتا على حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهما قناتان تحتاجان إلى اشتراك مدفوع.

نضع لكم رابط مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا (بالضغط هنا) مع إنطلاق صافرة المباراة يوم الثلاثاء في تمام الساعة الـخامسة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وبات المنتخب المغربي الممثل الوحيد للعرب في كأس العالم بقطر، بعد أن خرجت كل من (قطر، وتونس، والسعودية)، من دور المجموعات.

ويشجع العرب منتخب أسود الأطلس، بعد أن مثلهم في البطولة خير تمثيل، وقدم الأداء المشرف في البطولة الأفضل في التاريخ.

مونديال قطر 2022

وتواصل دولة قطر تنظيم البطولة الاغلى في التاريخ، بعد أن تمكنت من تنظيمها لتصبح أول دولة عربية وفي الشرق الأوسط تستضيف بطولة كأس العالم.

ويرى العديد من المختصين في الرياضة أن بطولة كأس العالم هذه الأفضل في التاريخ، بعد المنافسة القوية التي أظهرتها الفرق المتنافسة، والتنظيم العالي على صعيد البنية التحتية والملاعب العالمية التي جهزتها قطر.

وبدأ كأس العالم بتايخ 20/11/2022، بينما ينتهي رسميًا في المباراة النهائية في الـ 18 من الشهر الجاري، حيث تلعب المباراة النهائية على استاد لوسيل.

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