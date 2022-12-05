الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير المهندس مصعب الحصري

جددت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الاثنين، الاعتقال الإداري بحق الأسير المهندس مصعب عدنان الحصري لمدة 4 شهور جديدة.

واعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) مصعب الحصري مطلع شهر حزيران الماضي، وقبل أقل من سنة أعيد اعتقاله للمرة السادسة لدى الاحتلال.

وجاء اعتقال الحصري قبل أيام من الإفراج عن والده القيادي في حركة حماس عدنان الحصري، وبعد أيام من قدوم مولدته للحياة، حيث يحرم رؤيتها منذ بداية اعتقاله حتى اليوم.

وحوّلت محكمة الاحتلال العسكرية الأسير الحصري للاعتقال الإداري لـ 6 شهور ، في ذات اليوم الذي أفرج فيه عن والده عدنان الحصري.

ويأتي تجديد الاعتقال الإداري اليوم للأسير الحصري قبل أيام من موعد الإفراج عنه، ووالده معتقل لليوم الثاني على التوالي لدى جهاز مخابرات السلطة في طولكرم.

وتعرّض المهندس مصعب الحصري للاعتقالات المتكررة بين سجون الاحتلال وسجون أجهزة أمن السلطة.

وأصدرت محكمة الاحتلال في ديسمبر 2020 حكماً بالسجن الفعلي لمدة 32 شهراً بحق الأسير المهندس مصعب الحصري، وغرامة مالية بقيمة ثمانية آلاف شيقل، أفرج عنه نهاية تموز 2021، وكان اعتقاله الخامس



واعتقل مصعب بتاريخ 27/12/2018 وهو الاعتقال الرابع له في سجون الاحتلال، حيث بلغ مجموع اعتقالاته السابقة 42 شهرا، وتبقى على تخرجه من كلية الهندسة في جامعة خضوري ثلاث ساعات فقط.



ويلاحق الاحتلال المهندس مصعب باستمرار، وبعد تحرره من الاعتقال السابق قام باعتقاله بعد عقد قرانه مباشرة.

والقيادي عدنان الحصري، أسير محرر أمضى ما يزيد عن 12 عاماً في سجون الاحتلال، غالبيتها في الاعتقال الإداري، وخاض إضرابا عن الطعام عام 2014 خلال فترة اعتقاله الإداري لمدة 62 يوما متواصلة مع مئات من الأسرى الإداريين؛ احتجاجا على استمرار اعتقالهم الإداري المتجدد دون تهمة.



ويعاني الحصري من مرض الديسك وآلام شديدة في ظهره، نتيجة اعتقالاته المتكررة، ما تسبب له صعوبة في الحركة.

وكان جهاز المخابرات التابع للسلطة اعتقل أمس القيادي بحماس الحصري من طولكرم، ضمن تواصل حملات الاعتقال السياسية والانتهاكات للحريات العامة.