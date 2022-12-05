عرين الأسود تعلن تنفيذ 5 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال

أعلنت مجموعة عرين الأسود عن تنفيذ خمس عمليات إطلاق نار، يوم الجمعة، استهدفت حاجز حوارة الاحتلالي وحاجز بيت فوريك واستهداف تجمعات جنود الاحتلال على نقطة جرزيم الاحتلالية بثلاث عمليات إطلاق نار متتالية.

وقالت العرين في بيان مقتضب: "إن عمليات إطلاق النار جاءت ردا على إعدام الشهيد عمار مفلح".

وأضافت، "تصدى أسود العرين لاقتحام القوات الخاصة (الإسرائيلية)، فجر يوم الأحد، خلال إقتحامهم لمحيط البلدة القديمة بوابل كثيف من الرصاص".

وتابعت: "نقف إجلالا وإكبارا لمقاومتنا الباسلة في غزة الصامدة ونحييها تحية الأحرار للأحرار ونخص ذلك الأسد حافي القدمين مطلق صواريخ الستريلا ونقول لك نقبل أقدامك المليئة بالعزة والكرامة ونقبل الغبار الذي لامس هذه الأقدام الطاهرة".

وكشفت أنه هناك بيان مهم سيتم نشره يوم غدٍ في تمام الساعة 9 مساءً.