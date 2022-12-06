 قاسم: مهرجان الانطلاقة سيحمل رسائل واضحة وحاسمة

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن المهرجان المركزي في الذكرى 35 لانطلاقة حركة حماس سيحمل رسائل واضحة وحاسمة على كل المستويات.

وأضاف: "سيؤكد المهرجان على أكبر حالة دعم وإسناد لأهلنا المرابطين في القدس وللانتفاضة في الضفة الغربية"

جاء ذلك خلال اللقاء التحشيدي الخاص الذي عقده المكتب الإعلامي منطقة شرق غزة بحضور إدارة المكتب ومسؤولي الإعلام في المحليات, وبمشاركة النشطاء وإعلاميي الحركة في المنطقة، وذلك تحضيرًا لانطلاق الفعاليات الإعلامية في منطقة شرق غزة .

وطالب حازم قاسم النشطاء والإعلاميين أن يكونوا جنود في هذه المعركة الكبيرة وعلى قدر المسؤولية، وطليعة حملة صورة ورواية حركة حماس في مهرجان الانطلاقة، داعياً إلى بذل كل جهد ووقت من أجل إنجاح هذا التحدي .

وأشاد بجهود إدارة المكتب الإعلامي شرق غزة وحضوره الدائم في صدارة العمل الإعلامي، لافتاً إلى تميز الطواقم الإعلامية المتخصصة في النشر والاصدارات والتصاميم .

واستعرض المكتب الإعلامي شرق غزة خطة الفعاليات الإعلامية المقرة والتي سينفذها المكتب خلال الأيام القادمة وتركز على الاصدارات التحشيدية وتصوير المقابلات مع قيادة المنطقة وقادة الفصائل، كما جرى في نهاية اللقاء فتح النقاش والمداخلات للنشطاء والإعلاميين .