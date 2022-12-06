بث مباشر مباراة البرتغال وسويسرا كأس العالم بقطر.. تدخل البرتغال المباراة الحاسمة أمام سويسرا في دور الـ 16، بكامل تشكيلتها النجومية من أجل الفوز والتأهل لدور الـ 8.

وتسعى البرتغال بقيادة الكابتن كريستيانو رونالدو، إلى الوصول إلى نهائي كأس العالم، كونها تملك اسماءً قوية ولامعة في عالم كرة القدم.

وتعد مباراة البرتغال وسويسرا المباراة الأخيرة في دور الـ 16 بكأس العالم، قبل أن يبدأ دور الثمانية يوم الجمعة المقبل في قطر.

مباشر البرتغال وسويسرا كأس العالم

وتبحث الجماهير العربية عن رابط مشاهدة مباراة البرتغال وسويسرا، حيث أن الكثير من المحبين للنجم كريستيانو رونالدو، يشجعون المنتخب البرتغالي أمام سويسرا.

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وتبث هذه المباراة حصرًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقا على قناتي بي إن سبورت والكأس القطريتان وهما تحتاجان إلى اشتراك مدفوع وليس بالمجان.

وأعلنت في وقت سابق قطر أنها سبتث مايزد عن العشرين مباراة بالمجان على القنوات المفتوحة، لتشاهدها الجماهير العربية دون الحاجة إلى اشتراك.

تشكيلة البرتغال وسويسرا المتوقعة

وتبدا مباراة البرتغال وسويسرا مباشر، بأفضل تشكيلة متوقعة من أجل الفوز، ونشرت شبكة وسكورد، التشكيلة المتوقعة للمنتخبين وجاءت كالتالي:

تشكيلة البرتغال:

حراسة المرمى: كوستا.

الدفاع: جوريرو - بيبي - دياز - كانسيلو.

الوسط: نيفيز - كارفاليو - سيلفا.

الهجوم: برونو فيرنانديز - رونالدو - جواو فيليكس.

تشكيلة سويسرا:

حراسة المرمى: سومير.

الدفاع: ودمير - أكانجي - إيلفيدي - ريكاردو رودريجيز.

الوسط: فريلير - تشاكا - سو.

الهجوم: شاكيري - إمبولو - فارجاس.

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