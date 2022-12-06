شاهد.. مباشر مباراة البرتغال وسويسرا بدون إعلانات أو تقطيع.. يواجه المنتخب البرتغالي المنتخب السويسري ضمن أحداث دور الـ 16 في كأس العالم بقطر 2022.

وتبحث الجماهير عن مشاهدة مباراة البرتغال وسويسرا، مباشر من خلال الانترنت، حيث تقام المباراة على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وتبث المباراة حصرًا على قناة بي إن سبورتس القطرية، وقناة الكأس القطرية، وهما قناتان تحتاجان إلى اشتراك مدفوع ومسبق.

مباشر مباراة البرتغال وسويسرا

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علمأ أن الفائز من هذه المباراة سيواجه المنتخب المغربي، الذي أحداث أكبر مفاجأت المونديال، بإقصاءه المنتخب الإسباني الذي كان من المرشحين للبطولة.

وتعد هذه المباراة الأخيرة في دور الـ 16، حيث تأهلت 7 منتخبات وهي (هولندا، الأرجنتين، فرنسا، كرواتيا، البرازيل، المغرب، إنلجترا).

ويبدأ الدور المقبل رسميًا، يوم الجمعة القادم، وهو دور الـ 8، حيث تتنافس 8 منتخبات من أجل الوصول إلى دور الـ4، النصف نهائي.

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شاهد الآن.. مباشر مباراة البرتغال وسويسرا كأس العالم 2022.. يتواجه الفريق البرتغالي مع نظيره السويسري، في المباراة الأخيرة بدور الـ 16 من بطولة كأس العالم بقطر.

ويسعى الفريق البرتغالي، إلى تجاوز سويسرا والوصول إلى دور الـثمانية حيث تقام المباراة الأسبوع المقبل، وسط أجواء حماسية تنافسية في قطر.

وتعد مباراة البرتغال وسويسرا، ضمن مباريات كأس العالم الذي ينظم لأول مرة في الشرق الأوسط ودولة عربية، حيث يسعى كل فريق بتقديم كل ما لديه من أجل التأهل

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بث مباشر مباراة البرتغال وسويسرا كأس العالم بقطر.. تدخل البرتغال المباراة الحاسمة أمام سويسرا في دور الـ 16، بكامل تشكيلتها النجومية من أجل الفوز والتأهل لدور الـ 8.

وتسعى البرتغال بقيادة الكابتن كريستيانو رونالدو، إلى الوصول إلى نهائي كأس العالم، كونها تملك اسماءً قوية ولامعة في عالم كرة القدم.

وتعد مباراة البرتغال وسويسرا المباراة الأخيرة في دور الـ 16 بكأس العالم، قبل أن يبدأ دور الثمانية يوم الجمعة المقبل في قطر.