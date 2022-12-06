البرتغال تمزق شباك سويسرا وتصطدم بالمغرب في ربع النهائي

أكملت البرتغال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم، بعد اكتساح سويسرا في ثمن النهائي بسداسية لهدف مساء الثلاثاء على ملعب "لوسيل" في الدوحة.

وسجل سداسية البرتغال جونكالو راموس "هاتريك" في الدقائق 17، و51، و67 على التوالي، وبيبي بالدقيقة 33، ورافائيل جيريرو في الدقيقة 55، ورافائيل لياو بالدقيقة 92، بينما سجل هدف سويسرا الوحيد مانويل أكانجي في الدقيقة 58.

وتضرب البرتغال بالتالي موعدًا في ربع النهائي مع المغرب، في المباراة التي ستقام على ملعب الثمامة يوم العاشر من شهر ديسمبر الجاري.