تشير مشاهد دعم الجمهور العربي لفلسطين خلال كأس العالم في قطر، إلى مدى ارتباط الشعوب العربية وعدم تخليها عن القضية الفلسطينية، في وقت كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب و(إسرائيل) تعتقدان أنّ توقيع اتفاقيات التطبيع مع بعض الأنظمة العربية سيعني تخلّي العرب عن فلسطين.

وقال موقع "ذي إنترسبت" الأميركي، في تقرير، الإثنين، إنّ دعم المشجعين من جميع أنحاء العالم العربي في كأس العالم بقطر، لفلسطين، أظهر عدم إمكانية تحقيق السلام الذي تحدث عنه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وبحسب الموقع، فإنّ كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب وعائلتهما قد زاروا قطر مدة ثلاثة أيام لحضور الجولة الأولى من مباريات كأس العالم، وربما استمعوا إلى الهتافات والأغاني الداعمة لفلسطين هناك.

ويضيف الموقع أنّ اللافتات الضخمة التي رفعت في المدرجات مثل "فلسطين حرة"، وتريد شعارات مثل "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، واقتحام المشجعين المقابلات التلفزيونية الإسرائيلية للتلويح بالأعلام الفلسطينية وتوبيخ المراسلين، تشير إلى الدعم اللافت ومدى سوء تقدير كوشنر، بتحقيق السلام، عندما أقنع ترامب بعض الحكام العرب بتوقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي مع إسرائيل دون احترام الحقوق الفلسطينية.

وانتشر الكثير من هذه الفيديوهات التي تؤكد الدعم لفلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما لاقت احتفاء واسعاً، فيما وجه مشجعون انتقادات لقطر للسماح للصحافيين (الإسرائيليين) بتغطية المونديال.

وفي أحد الفيديوهات، يظهر صحافي (إسرائيلي) حائراً إثر رفض الجمهور المغربي إجراء مقابلات معه، ما دفعه إلى سؤالهم "ألم نوقّع اتفاق سلام؟"، ليردوا بإطلاق هتافات داعمة لفلسطين، كما انتشر فيديو بشكل كبير لمشجع سعودي وهو يقول باللغة الإنكليزية لمراسل الإذاعة الإسرائيلية: "لا توجد (إسرائيل)، هناك فقط فلسطين".