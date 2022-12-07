شاهد| حماس تعلن بدء فعاليات انطلاقتها الــ35 من منزل الياسين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بدء فعاليات انطلاقتها الـ35 اليوم الأربعاء من أمام منزل الشيخ المؤسس أحمد ياسين.

مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات إحياء ذكرى الإنطلاقة ال 35 https://t.co/opxeismdCQ — قناة الأقصى مباشر (@SerajLive) December 7, 2022

وأكد القيادي في حركة حماس أسامة المزيني أن حماس خلال 35 عاما واجهت الهجمة الصهيونية البشعة التي استهدفت الإنسان والأرض والمقدسات، وشكّلت فيها حماس رافعة حقيقية للعمل الوطني الفلسطيني ومدّت يدها للعمل المشترك، قائلاً" على مدار 35 عاما كانت فيها حماس وكتائب القسام درع الوطن.

وتابع "نقول لشيخنا الياسين ولشعبنا العظيم وللشهداء والأسرى أننا على العهد باقون وأننا أوفياء للقيم والمبادي والثوابت التي كانت من أجلها الانطلاقة الأولى وما بدّلنا تبديلا".

وأكد المزيني على أن حماس في انطلاقتها 35 تجدد العهد والوفاء للقيم والثوابت التي انطلقت من أجلها الحركة، كما وجه التحية لجماهير شعبنا البطل الذي يواجه العدو بباسلة منقطعة النظير، كما وجه التحية للمقاومة في الضفة الغربية عرين الأسود وكتيبة جنين وفي الخليل، وللمراطبين والمرابطات في الأقصى، وللثابتين في الداخل المحتل.

وأوضح المزيني أن حماس ستبدأ من الآن الفعاليات المختلفة والمتواصلة في كل المناطق في الداخل والخارج وسنقدّم لوحة وطنية في فعاليات الانطلاقة تجسيدا لكل الخطوات في سياق العمل الوطني المشترك.

وأكد المزيني أن العرس الوطني الكبير سيقام يوم الأربعاء الموافق 14/12 المقبل في ساحة الكتيبة الخضراء بمدينة غزة.

وقال "اتخذنا شعار "آتون بطوفان هادر" وقد أردنا منه التأكيد لشعبنا وأمتنا أننا لن نسمح بتهويد المدينة المقدسة ولن نسمح بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وآتون بطوفان هادر حتى نحرر الأقصى".