مواقع التواصل تشتعل بالتغريد مع بدء فعاليات انطلاقة #حماس35

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات المنشورات، احتفالا ببدء فعاليات إحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقة حركة حماس تحت عنوان: "آتون بطوفان هادر"، واستخدم المشاركون أوسمة #حماس35، #الانطلاقة35، #الطوفان_الهادر.
وشارك عشرات النشطاء في غرفة تغريد داخل بيت مؤسس حركة حماس أحمد ياسين، فور انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقدته حماس بجوار المنزل، صباح اليوم الأربعاء، والذي أعلنت خلاله انطلاق فعاليات الاحتفال بذكرى الانطلاقة.
وأعلن القيادي في حركة حماس أسامة المزيني خلال المؤتمر عن بدء فعاليات الانطلاقة المختلفة والمتواصلة في الداخل والخارج احتفالا بالعرس الوطني الكبير الذي سيقام ظهر الأربعاء 14/12 في ساحة الكتيبة الخضراء بمدينة غزة.
وبارك لجماهير شعبنا الصامد ذكرى الانطلاقة الخامسة والثلاثين، انطلاقة المقاومة والانتصار، مؤكدًا أن الفعاليات عبارة عن أنشطة ميدانية وإعلامية وعروض عسكرية، مشددًا على أن الحركة ستقدم لوحة وطنية تجسيدًا لكل التوجهات والخطوات في سياق العمل الوطني المشترك.
وشدد المزيني على أن فعاليات الانطلاقة بالإضافة إلى المهرجان المركزي تشكل دعمًا وإسنادًا لأهلنا في الضفة والقدس المحتلة، مشيرًا إلى أن الحركة أرادت من خلال شعار انطلاقتها الذي حمل عنوان: "نحو القدس.. آتون بطوفان هادر" التأكيد أنها لن تسمح بتهويد المدينة المقدسة، وفرض التقسيم الزماني والمكاني، وأننا آتون بطوفان هادر لتحرير القدس والأقصى.
وفيما يلي عدد من التغريدات على منصات التواصل
واكتب على غُرَفِ الزَّمانِ بأننا.. أبناءُ عزٍّ، عزّنا القـســـامُ— ♡ نسيبة حلس ♡ (@embelal2017) December 7, 2022
هذي كتيــبتنا أراها زُيِّنَت.. خضرٌ ترفرفُ فوقها الأعلامُ 💚!#حماس35 pic.twitter.com/MB2OCufewN
آتون بطوفانٍ هادر حتى نحرر أقصانا ومسرانا وأسرانا— مشيره العقاد💜متيمة الأقصى (@Mosheera__Gaza) December 7, 2022
آتون لنجدد البيعة وننصر الحق
14/12 موعدنا والكتيبة الخضراء تجمعنا✌💚#الانطلاقة35 #الطوفان_الهادر #حماس35 pic.twitter.com/AjqdGAPnjg
في هذا الطريق ماضون— علي أبو عجوة | Ali (@Alisalem_2000) December 7, 2022
فإما أن نكون أو نكون
فلا بديل لغير ذلك راجون.✌🏻💚#الانطلاقة35 #حماس35 #الطوفان_الهادر pic.twitter.com/VFh6DTB4mZ
الكبار لم يفرطوا والصغار لا ولن ينسوا ✌️🇵🇸✌️#حماس35 #الانطلاقة35 pic.twitter.com/R15Qj1BqJk— شؤون فلسطينية (@mproject772) December 7, 2022
واللهِ لا يفنى الذي يستشهدُ— NAS || 🇵🇸 (@NasmaSoliman) December 7, 2022
قل للأباتشي: الآنَ مثلي يُولَدُ
سيسجّل التاريخُ يا ياسينَنا
قد أرعدَ المحتلَّ شَيخٌ مُقعَدُ 💚!#حماس35 pic.twitter.com/pu3aBYym5Z
المسجد الأقصى دُرة الشعار، وفلسطين من البحر إلى النهر، والأسرى على موعد مع الحرية ببأس رجالنا!— يحيى بشير | Yahya Basheer (@Yahya_M_Basheer) December 7, 2022
وفالأعلى كوفية وهوية الفلسطيني، والبندقية تحرس البلاد وتذوذ عن بيت المقدس 💚✌️#حماس35 #الطوفان_الهادر pic.twitter.com/2o0ZjwzswV
هذا غرسكم قد أثمرا— فاآطِمةة (@fatima26795) December 7, 2022
ان شاء الله
جعله الله في ميزان حسناتكم الى يوم الدين#حماس35 pic.twitter.com/IAuhyzcmZe