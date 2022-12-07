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^200 مثال: غزة العزة

غرفة تغريد في منزل الشهيد المؤسس أحمد ياسين

مواقع التواصل تشتعل بالتغريد مع بدء فعاليات انطلاقة #حماس35

مواقع التواصل تشتعل بالتغريد مع بدء فعاليات انطلاقة #حماس35
مواقع التواصل تشتعل بالتغريد مع بدء فعاليات انطلاقة #حماس35
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الرسالة نت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات المنشورات، احتفالا ببدء فعاليات إحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقة حركة حماس تحت عنوان: "آتون بطوفان هادر"، واستخدم المشاركون أوسمة #حماس35، #الانطلاقة35، #الطوفان_الهادر.

وشارك عشرات النشطاء في غرفة تغريد داخل بيت مؤسس حركة حماس أحمد ياسين، فور انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقدته حماس بجوار المنزل، صباح اليوم الأربعاء، والذي أعلنت خلاله انطلاق فعاليات الاحتفال بذكرى الانطلاقة.

وأعلن القيادي في حركة حماس أسامة المزيني خلال المؤتمر عن بدء فعاليات الانطلاقة المختلفة والمتواصلة في الداخل والخارج احتفالا بالعرس الوطني الكبير الذي سيقام ظهر الأربعاء 14/12 في ساحة الكتيبة الخضراء بمدينة غزة.

وبارك لجماهير شعبنا الصامد ذكرى الانطلاقة الخامسة والثلاثين، انطلاقة المقاومة والانتصار، مؤكدًا أن الفعاليات عبارة عن أنشطة ميدانية وإعلامية وعروض عسكرية، مشددًا على أن الحركة ستقدم لوحة وطنية تجسيدًا لكل التوجهات والخطوات في سياق العمل الوطني المشترك.

وشدد المزيني على أن فعاليات الانطلاقة بالإضافة إلى المهرجان المركزي تشكل دعمًا وإسنادًا لأهلنا في الضفة والقدس المحتلة، مشيرًا إلى أن الحركة أرادت من خلال شعار انطلاقتها الذي حمل عنوان: "نحو القدس.. آتون بطوفان هادر" التأكيد أنها لن تسمح بتهويد المدينة المقدسة، وفرض التقسيم الزماني والمكاني، وأننا آتون بطوفان هادر لتحرير القدس والأقصى.

وفيما يلي عدد من التغريدات على منصات التواصل

 

 

رابط مختصر
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