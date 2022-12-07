مواقع التواصل تشتعل بالتغريد مع بدء فعاليات انطلاقة #حماس35

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات المنشورات، احتفالا ببدء فعاليات إحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقة حركة حماس تحت عنوان: "آتون بطوفان هادر"، واستخدم المشاركون أوسمة #حماس35، #الانطلاقة35، #الطوفان_الهادر.

وشارك عشرات النشطاء في غرفة تغريد داخل بيت مؤسس حركة حماس أحمد ياسين، فور انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقدته حماس بجوار المنزل، صباح اليوم الأربعاء، والذي أعلنت خلاله انطلاق فعاليات الاحتفال بذكرى الانطلاقة.

وأعلن القيادي في حركة حماس أسامة المزيني خلال المؤتمر عن بدء فعاليات الانطلاقة المختلفة والمتواصلة في الداخل والخارج احتفالا بالعرس الوطني الكبير الذي سيقام ظهر الأربعاء 14/12 في ساحة الكتيبة الخضراء بمدينة غزة.

وبارك لجماهير شعبنا الصامد ذكرى الانطلاقة الخامسة والثلاثين، انطلاقة المقاومة والانتصار، مؤكدًا أن الفعاليات عبارة عن أنشطة ميدانية وإعلامية وعروض عسكرية، مشددًا على أن الحركة ستقدم لوحة وطنية تجسيدًا لكل التوجهات والخطوات في سياق العمل الوطني المشترك.

وشدد المزيني على أن فعاليات الانطلاقة بالإضافة إلى المهرجان المركزي تشكل دعمًا وإسنادًا لأهلنا في الضفة والقدس المحتلة، مشيرًا إلى أن الحركة أرادت من خلال شعار انطلاقتها الذي حمل عنوان: "نحو القدس.. آتون بطوفان هادر" التأكيد أنها لن تسمح بتهويد المدينة المقدسة، وفرض التقسيم الزماني والمكاني، وأننا آتون بطوفان هادر لتحرير القدس والأقصى.

وفيما يلي عدد من التغريدات على منصات التواصل

واكتب على غُرَفِ الزَّمانِ بأننا.. أبناءُ عزٍّ، عزّنا القـســـامُ



هذي كتيــبتنا أراها زُيِّنَت.. خضرٌ ترفرفُ فوقها الأعلامُ 💚!#حماس35 pic.twitter.com/MB2OCufewN — ♡ نسيبة حلس ♡ (@embelal2017) December 7, 2022

آتون بطوفانٍ هادر حتى نحرر أقصانا ومسرانا وأسرانا

آتون لنجدد البيعة وننصر الحق



14/12 موعدنا والكتيبة الخضراء تجمعنا✌💚#الانطلاقة35 #الطوفان_الهادر #حماس35 pic.twitter.com/AjqdGAPnjg — مشيره العقاد💜متيمة الأقصى (@Mosheera__Gaza) December 7, 2022

في هذا الطريق ماضون

فإما أن نكون أو نكون

فلا بديل لغير ذلك راجون.✌🏻💚#الانطلاقة35 #حماس35 #الطوفان_الهادر pic.twitter.com/VFh6DTB4mZ — علي أبو عجوة | Ali (@Alisalem_2000) December 7, 2022

واللهِ لا يفنى الذي يستشهدُ

قل للأباتشي: الآنَ مثلي يُولَدُ



سيسجّل التاريخُ يا ياسينَنا

قد أرعدَ المحتلَّ شَيخٌ مُقعَدُ 💚!#حماس35 pic.twitter.com/pu3aBYym5Z — NAS || 🇵🇸 (@NasmaSoliman) December 7, 2022

المسجد الأقصى دُرة الشعار، وفلسطين من البحر إلى النهر، والأسرى على موعد مع الحرية ببأس رجالنا!

وفالأعلى كوفية وهوية الفلسطيني، والبندقية تحرس البلاد وتذوذ عن بيت المقدس 💚✌️#حماس35 #الطوفان_الهادر pic.twitter.com/2o0ZjwzswV — يحيى بشير | Yahya Basheer (@Yahya_M_Basheer) December 7, 2022