سعر الدولار في إسطنبول وتراجع الدولار مقابل الليرة التركية وارتفاع أسعار الذهب تراجع سعر الدولار في تركيا اليوم مقابل الليرة التركية، حيث لا يزال تداول حول مستوى 18.62 ليرة تركية، رغم تأثر الطلب وارتفاع معدل التضخم.

ويتزامن تراجع سعر الدولار في اسطنبول مع قرارات البنك المركزي التركي بالتوقف عن خفض أسعار الفائدة، مع صعود مؤشر الدولار في بداية تعاملات اليوم إلى 105.250 نقطة الآن.

سعر الدولار في إسطنبول

حافظت الليرة التركية على استقرارها خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار، مع ترقب الجميع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي.

ومن المتوقع خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، فيما جاء الارتفاع طفيفاً في سعر الليرة التركية مقابل الدولار، حيث بلغت قيمتها 0.0537 دولار.

تراجع الليرة التركية مقابل الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الليرة التركية في سوق العملات هبوطاً طفيفاً في بداية تداولات اليوم، وذلك حسب ما جاء به آخر تحديث لموقع investing>

ويتم تداول الدولار في تركيا الآن عند 18.6097 ليرة تركية للشراء، مقابل 18.6548 ليرة تركية سعر البيع، بانخفاض قدره 0.0067 نقطة، ومعدل تغير 0.04% في الاتجاه السالب، مقارنةً بالسعر عند الافتتاح والبالغ 18.6319 ليرة تركية.

من المتوقع أن يسجل سعر الدولار في اسطنبول أعلى قيمة له اليوم عند 18.6771 ليرة تركية، بينما يصل إلى أدنى مستوى له عند 18.6073 ليرة تركية.

ارتفاع أسعار الذهب في تركيا

ارتفعت أسعار الذهب في تركيا اليوم بنسبة 0.08%، مع صعود مؤشر الدولار، حيث سجل عيار 24 قيراطاً مبلغ 1,062.18 ليرة تركية، مقارنةً بقيمة 1,063 ليرة تركية بالأمس، بالتزامن مع صعود سعر المعدن النفيس في بورصة المعادن بنسبة 0.10% حيث سجل سعر الأوقية الآن 1,772.36 دولار.

كم سعر الذهب عيار 21 في إسطنبول اليوم؟

كم سعر سلسال الذهب عيار 21 قيراطاً؟ سؤال متداول، حيث يمكن تحديد سعر كل قطعة ذهبية حسب سعر العيار في الأسواق التركية، وقد سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في تركيا في مدن أنقرة وعنتاب وإسطنبول ومرسين حسب ما أوردته صفحة goldpricesarab، قيمة 929.41 ليرة تركية، ما يعادل 49.86 دولار أمريكي، مقابل 930 ليرة بالأمس.