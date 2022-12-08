سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 خلال التعاملات اليومية بسوق المال.

وجاء سعر جرام الذهب في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري متراجعاً بمقدار 40 إلى 50 جنيهاً عن سعر أمس الخميس، مع استمرار حالة الارتباك التي يشهدها سوق الذهب في مصر.

وتؤدي استمرار حالة الارتباك التي يشهدها سوق الذهب في مصر إلى تذبذب في سعر الذهب مقابل الجنيه المصري، على الرغم من الصعود الطفيف في سعر المعدن الأصفر عالمياً، وانخفاض حركة البيع والشراء بالأسواق المصرية بالقاهرة.

أسعار الذهب والعملات معلومات اقتصادية تهم المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من مصر.

وأسعار الذهب اليوم في مصر بصفة عامة تهم المستثمرين، نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب اليوم في مصر

تعرض لكم "الرسالة نت" قائمة أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9-12-2022، بكافة العيارات (24, 22, 18, 14, 12)، بالإضافة لسعر الجنيه الذهب وسعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر: 1.404 جنيه، ما يعادل 57.00دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر: 1.287 جنيه، ما يعادل 52.25 دولار.

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر: 1.229 جنيه، ما يعادل 49.87 دولار.

وسعر جرام الذهب عيار 18 في مصر: 1.053 جنيه، ما يعادل 42.75 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر: 819.25 جنيه، ما يعادل 33.25 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر: 702.21 جنيه، ما يعادل 28.50 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 9 في مصر: 526.66 جنيه، ما يعادل 21.37 دولار.

سعر أوقية الذهب في مصر: 43.677 جنيه، ما يعادل 1.773دولار.

سعر الجنيه الذهب في مصر: 9.831 جنيه، ما يعادل 398.99دولار.

سعر كيلو الذهب في مصر: 1.404.421 جنيه، ما يعادل 56.997 دولار.

وتنشر "الرسالة نت" ضمن ملفاتها الاقتصادية أسعار العملات والذهب يوميًا في بعض الدول العربية حتى يسهل على القارئ والمتابع الوصول إليها.

اقرأ أيضًا:

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في مصر