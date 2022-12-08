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سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022
سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022
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الرسالة نت

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس الجمعة 9 ديسمبر 2022، انخفاضاً كبيراً في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة السورية.

وتنشر "الرسالة نت" ضمن ملفاتها الاقتصادية أسعار العملات والذهب يوميًا في بعض الدول العربية حتى يسهل على القارئ والمتابع الوصول إليها.

وتعرض لكم "الرسالة نت" قائمة أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 9-12-2022، بكافة العيارات (24, 22, 18, 14, 12)، بالإضافة لسعر الجنيه الذهب وسعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 143.126 ليرة، ما يعادل 56.96دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 131.200 ليرة، ما يعادل 52.22 دولار.

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا: 125.238 ليرة، ما يعادل 49.85 دولار.

وسعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا: 107.346 ليرة، ما يعادل 42.72 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 83.491 ليرة، ما يعادل 33.23 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 71.563 ليرة، ما يعادل 28.48 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.451.220 ليرة، ما يعادل 1.772دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.001.906 ليرة، ما يعادل 398.76دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا: 143.126.042ليرة، ما يعادل 56.965 دولار.

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