سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 اليورو مقابل الدولار في لبنان

سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 شهدت أسعار الدولار الأمريكي في لبنان اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، ارتفاعاً كبيراً أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في لبنان بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 9-12-2022، إلى مستوى 42.050 ليرة للشراء، و 41.850 ليرة للبيع مقابل الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

واستقر سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة عند 30.300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان المركزي، أن سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل إلى 8000 ليرة للدولار.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان

وصل سعر صرف اليورو في لبنان مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 8-12-2022 بتعاملات السوق السوداء، إلى مستوى 1.589.47 ليرة لبنانية، فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان 1.0511 دولار أمريكي.

سبب انخفاض الليرة اللبنانية أمام الدولار

بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ عام 2019 أمام الدولار الأمريكي، تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد.

ويواجه الاقتصاد اللبناني مصاعب جمة خلال الثلاث سنوات الأخيرة جعلت الليرة اللبنانية في وضع حرج خاصة في ظل استمرار غموض الوضع السياسي.

ويسعى لبنان للخروج من أزمة اقتصادية تسبب في تزايد مستويات الفقر بين اللبنانيين إضافة إلى اضطراب النظام المصرفي لديه ولرفع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

وتنشر "الرسالة نت" ضمن ملفاتها الاقتصادية أسعار العملات والذهب يوميًا في بعض الدول العربية حتى يسهل على القارئ والمتابع الوصول إليها.

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