أسعار الدولار مقابل الريال السعودي - سعر الدولار مقابل ريال سعودي في ظل انهيار اسعار الذهب استقر أسعار صرف الدولار واليورو أمام الريال اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022.

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 ريال، فيما وصل سعر اليورو إلى 3.9478 ريال، وفقاً لأخر تحديثات أسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي.

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سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 9-12-2022

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، انهيارا في ظل استقرار أسعار الدولار واليورو في السعودية.

وجاء سعر جرام عيار 21 وسعر جرام عيار 18 وسعر جرام عيار 24 وسعر أوقية الذهب، وسعر الأوقية عالمياً بالدولار الأمريكي، في السعودية على النحو الآتي.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 في السعودية نحو 216.32 ريال سعودي، بينما وصل الذهب عيار 24 سعر بالدولار57.52.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 لـ 198.29 ريال سعودي، وبلغ سعر الذهب عيار 22 في السعودية بالدولار52.73.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية نحو 189.28 ريال سعودي، بينما بلغ سعره بالدولار لـ 50.33.

سعر الذهب عيار 18

حقق سعر جرام الذهب عيار 18نحو162.24 ريال سعودي، كما وصل سعر بالدولار في الرياض لـ 43.14.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14في جدة نحو 33.55 ريال سعودي، وبلغ سعره بالدولار في السعودية لـ 33.55.

سعر أوقية الذهب

حقق سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية نحو 2.703.991 ليرة لبنانية، بينما سجلت سعر أوقية الذهب في مكة بالدولار نحو 1.789.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب نحو 6، 727.55 ريال سعودي، وبلغ سعره بالدولار في لبنان لـ 788.91.