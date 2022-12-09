لبيد: تتشكل هنا حكومة مجنونة ونتنياهو في ذروة ضعفه

هاجم رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلية)، يائير لبيد، اليوم الجمعة، رئيس حزب الليكود المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، بنيامين نتنياهو، في منشور في صفحته في "فيسبوك"، تحت عنوان "حكومة لن تتمكن من الحكم".

وبعد ذلك شارك لبيد في مظاهرة نظمها حزب "ييش عتيد" في تل أبيب ضد الحكومة التي يشكلها نتنياهو.



وكتب لبيد عن حكومة نتنياهو أنه "تتشكل هنا حكومة مجنونة. وهذه مقولة قاسية، لكن لا توجد طريقة أخرى لوصف ما يحدث من حولنا. ونتنياهو ضعيف، وتم ابتزازه من جانب شركاء شبان أكثر حزما منه. وهذه الحكومة ليست حدثا طبيعيا.

وحتى أنها لا تعبر عن نتائج الانتخابات.

وتحول الليكود إلى شريك صغير في حكومته، ونتنياهو في ذروة ضعفه، ويدفع المتطرفون المؤسسة (السياسية) إلى أماكن مجنونة".



وأضاف لبيد أنه "لو كانت تتشكل هنا حكومة طبيعية، لمنحناها أياما من الهدوء. والوضع ليس هكذا. ليس هكذا عندما يكون المستهدفين الأساسيين هم أولادنا وجنودنا. وكانت هناك وزارة تربية وتعليم، والآن جرى تفكيكها. وتم إفراغ منصب وزير التربية والتعليم، وكافة الصلاحيات تم توزيعها على آخرين".



وأشار إلى نقل صلاحيات من وزارة التربية والتعليم إلى وزراء آخرين من اليمين المتطرف والعنصري. "آفي ماعوز (رئيس حزب "نوعام") حصل على البرامج الصهيونية وملياري شيكل، أوريت ستروك على الثقافة اليهودية، سموتريتش (رئيس الصهيونية الدينية) على التعيينات في مجلس المعلمين، الحريديون على جهاز التعليم الحريدي، والآن سيكون هناك وزير آخر من حزب شاس أيضا في وزارة التربية والتعليم. ماذا سيفعلون هناك؟".



وأضاف لبيد حول نقل صلاحيات من وزارة الأمن أنه "سيكون للمستوطنين الأكثر تطرفا وزيرا خاصا بهم داخل وزارة الأمن. وسموتريتش سيكون مسؤولا عن الإدارة المدنية، ويُعين ضابطا برتبة لواء من قِبله في هيئة الأركان العامة.

وسرايا حرس الحدود في يهودا والسامرة ستُنقل إلى مسؤولية بن غفير. ووزير الأمن لن يكون قائدهم. وسموتريتش، بالمناسبة، سيحصل أيضا على دائرة في وزارة الأمن مسؤولة عن ميزانيات المستوطنات. لماذا يريد هذه الدائرة؟".



وتابع لبيد أنه "ينفذون كل شيء بأسرع ما يمكن، ويحاولون جعل الجنون طبيعيا، وأن نعتاد عليه. وبن غفير، وهو مجرم عنيف وأدين بدعم الإرهاب ولم يخدم يوما واحدا في الجيش، سيكون مسؤولا عن الشرطة وحرس الحدود. وسيقود عمليات عسكرية في أكثر الأماكن القابلة للاشتعال في الشرق الأوسط".



ولفت إلى أن "أرييه درعي، الذي تلقى رشوة في وزارة الداخلية وقبع في السجن، يعود إلى وزارة الداخلية. ووفقا للاتفاق الائتلافي سيكون وزيرا للمالية بعد سنتين. مجرم تسلسلي الذين أدين الآن بمخالفات ضرائب خطيرة، سيكون مسؤولا عن سلطة الضرائب. وفي هذه الأثناء، سيكون لدينا سموتريتش، وزير المالية الذي أعلن أنه سيدير الاقتصاد بموجب قوانين التوراة. وأنا لا أعرف ماذا يعني هذا، لكن من الواضح جدا أنه سيربح من ذلك".



وتعهد لبيد باحتجاجات متواصلة ضد حكومة نتنياهو، "سنتظاهر عند الجسور ومفترقات الطرق وفي الشوارع. وسندافع عن المحاكم وعن الجيش الإسرائيلي وعن المدارس. وسنكافح من أجل دولتنا وليس لدينا أي نية للتنازل".

المصدر: عرب٤٨