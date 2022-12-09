كارثة في اسعار العملات واليورو اليوم الجمعة 9-12-2022 سعر الدولار في مصر مقابل الجنية المصري ظل انخفاض سعر الذهب من المتوقع أن تشهد أسعار العملات في البنوك المصرية تغيرا جديدا عقب عودة البنوك للعمل.

سعر الدولار في مصر مقابل الجنية المصري

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري ظل انخفاض سعر الذهب داخل البنك المركزي المصري 24.5666 جنيه للشراء، و24.6440 للبيع.وسجل الدولار مقابل الجنيه في بنكي الأهلي ومصر، اليوم الجمعة 9-12-2022 نحو 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.



كارثة في سعر اليورو في مصر

سجل اليورو مقابل الجنية المصري ظل انخفاض سعر الذهب داخل البنك المركزي، اليوم الجمعة، 9 -12-2022، نحو 25.8367 جنيه للشراء، و25.9280 للبيع.

وسجل اليورو في مصر داخل بنكي الأهلي ومصر 25.7425 عند الشراء وعند البيع سجل 25.9252.

كارثة في اسعار العملات في مصر

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري

24.57 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري

24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر

24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

24.59 جنيه للشراء، 24.64 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي في مصر:

24.55 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر:

24.62 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي في مصر:

24.58 جنيه للشراء، 24.64 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي في مصر:

24.58 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.56 جنيه للشراء. 24.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.60 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية في القاهرة مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه: 25.97 جنيه للشراء، و 26.06 للبيع، فيما وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري: 30.17 جنيه للشراء، و 30.27 للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي في مصر 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع، وسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: 79.94 جنيه للشراء، و 80.29 للبيع.

ويصرف الدرهم الإماراتي في القاهرة مقابل الجنيه المصري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع.

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سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 خلال التعاملات اليومية بسوق المال.

وجاء سعر جرام الذهب في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري متراجعاً بمقدار 40 إلى 50 جنيهاً عن سعر أمس الخميس، مع استمرار حالة الارتباك التي يشهدها سوق الذهب في مصر.

وتؤدي استمرار حالة الارتباك التي يشهدها سوق الذهب في مصر إلى تذبذب في سعر الذهب مقابل الجنيه المصري، على الرغم من الصعود الطفيف في سعر المعدن الأصفر عالمياً، وانخفاض حركة البيع والشراء بالأسواق المصرية بالقاهرة.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر: 1.404 جنيه، ما يعادل 57.00دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 مقابل الجنيه المصري: 1.287 جنيه، ما يعادل 52.25 دولار.

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 مقابل الجنيه في مصر: 1.229 جنيه، ما يعادل 49.87 دولار.

وسعر جرام الذهب عيار 18 في مصر: 1.053 جنيه، ما يعادل 42.75 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر: 819.25 جنيه، ما يعادل 33.25 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 مقابل الجنيه: 702.21 جنيه، ما يعادل 28.50 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 9 في مصر: 526.66 جنيه، ما يعادل 21.37 دولار.

سعر أوقية الذهب في مصر: 43.677 جنيه، ما يعادل 1.773دولار.

سعر الجنيه الذهب في مصر: 9.831 جنيه، ما يعادل 398.99دولار.

سعر كيلو الذهب في مصر: 1.404.421 جنيه، ما يعادل 56.997 دولار.