القمة الصينية العربية تؤكد على دعم الحقوق الفلسطينية

اختتمت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، أعمال القمة 43 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والقمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية بحضور عدد من القادة العرب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

ورحب البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي بانعقاد القمة الخليجية الصينية، والقمة العربية الصينية في الرياض، وأعرب البيان عن تطلع الدول الأعضاء لأن تسهم القمة الخليجية الصينية، والقمة العربية الصينية في تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية مع الصين.

وأكدت قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت القمة المنعقدة في الرياض في بيانها الختامي، اليوم الجمعة، على ضرورة ووقف الاستيطان وكافة الإجراءات الأحادية، واحترام الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها.

وأكد البيان دعم المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي لقرارات مجموعة "أوبك بلس" (+OPEC) لتحقيق التوازن في أسواق النفط.

كما أشاد المجلس الأعلى بنتائج القمة الخليجية الأميركية في إطار الشراكة الإستراتيجية.

أمن الخليج

وشدد البيان على قوة وتماسك مجلس التعاون؛ مؤكدا أن أمن دول المجلس "كل لا يتجزأ، وفقا لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي".

وأدان البيان التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة "تقسيم" وسط مدينة إسطنبول التركية الشهر الماضي، كما أدان البيان ما سماه استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية، والمليشيات الطائفية.

وفي كلمته الافتتاحية للقمة الخليجية، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أهمية التكامل بين دول مجلس التعاون.

وبشأن العلاقات مع إيران، أكد ولي العهد السعودي ضرورة التزام إيران بمبدأ حسن الجوار، وبالمواثيق الدولية، كما قال الأمير محمد بن سلمان إن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل مصدرا موثوقا لتزويد العالم بما يحتاجه من الطاقة.

وشدد ولي العهد السعودي على أهمية حل القضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس على المبادرة العربية.

القمة الخليجية الصينية

وفي كلمة خلال انطلاق أعمال القمة الخليجية الصينية، الأولى من نوعها بحضور الرئيس شي جين بينغ، قال ولي العهد السعودي إن القمة تؤسس لما وصفها بانطلاقة تاريخية جديدة لعلاقات الصين بدول الخليج.

وأكد أن دول مجلس التعاون تولي أهمية قصوى للرفع من مستوى الشراكة الإستراتيجية مع بكين.

كما هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على النجاح في استضافة كأس العالم قطر 2022.

ترحيب صيني

من جانبه، أشاد الرئيس الصيني شي بمستوى التعاون الصيني الخليجي، وقال إنه يعد بآفاق واسعة في شتى المجالات، وتحدث الرئيس الصيني عن وجود درجة عالية من التكامل بين الطرفين؛ ما يجعل منهما شريكين طبيعيين للتعاون.

وأشار الرئيس الصيني في كلمته إلى قيام بلاده بإنشاء مجلس استثمار مع دول الخليج، وإنشاء المركز الخليجي الصيني للأمن النووي.

وأضاف "علينا تعزيز شراكتنا الاقتصادية وتحقيق التكامل ودفع التنمية"، مشددا على أهمية أن تتضافر جهود الصين مع دول الخليج لتفعيل نظام المدفوعات بالعملات المحلية لكل من الصين ودول مجلس التعاون.

وأشاد الرئيس الصيني بحسن تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022 المقام على أراضيها.

المصدر : الجزيرة + وكالات