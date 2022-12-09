صدمة| شاهد الان كواليس اهداف مباراة الارجنتين وهولندا كورة لايف مبارايات اليوم بث مباشر يلا شوت كورة ستار، تأهلت الأرجنتين إلى مربع الذهب في كأس العالم قطر 2022، بعد مباراة صعبة أمام هولندا، وذلك عبر ركلات الترجيح.

وقد خطف منتخب هولندا التعادل مع الأرجنتين بنتيجة 2 - 2، في مباراة مجنونة شهدها ملعب "لوسيل"، فى ثانى مواجهات دور ربع نهائي مونديال قطر، بعدما سجل المدافع ناهويل مولينا، هدف الأرجنتين فى الدقيقة 35 من عمر اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم ليونيل ميسي، قبل أن يضعها على يمين حارس هولندا.

صدمة| شاهد الان كواليس اهداف مباراة الارجنتين وهولندا كورة لايف

وسجل أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي ثاني أهداف منتخب التانجو فى الدقيقة 73 بركلة جزاء، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني في المونديال برصيد 10 أهداف متساويا مع جابرييل باتيستوتا، بينما سجل فاوت فيجهورست، هدف منتخب هولندا الوحيد في الدقيقة 83 من زمن اللقاء، قبل أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، ثم إلى ركلات الترجيح حيث سجلت الأرجنتين 5 ركلات ترجيح بينما سجلت هولندا 3 ركلات، في ملحمة كروية.

وبدأ منتخب هولندا اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: نوبيرت.

الدفاع: تيمبر، فان دايك، آكي.

الوسط: دومفريس، دى رون، دى يونج، بليند.

الهجوم: جاكبو، ديباى، بيرجوين.

وفى المقابل خاض منتخب الأرجنتين بتشكيل من:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

الدفاع: مولينا، روميرو، أوتاميندى، أكونا، ليساندرو مارتينيز.

الوسط: ماك أليستر، إنزو، دى بول.

الهجوم: ميسي، ألفاريز.