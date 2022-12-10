حقيقة فوز مصر على منتخب فلسطين بكأس العالم 1934

كشف الكاتب والإعلامي والمختص في الشؤون الأوروبية حسام شاكر عن حقيقة فوز منتخب مصر على "منتخب فلسطين" بسبعة أهداف مقابل هدف واحد فقط، في تصفيات كأس العالم لعام 1934.

وأكد شاكر في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه بموقع تويتر، أن المغلوب في الحقيقة لم يكن منتخب فلسطين، وإنما هو انتحال للاسم وتزييف للتمثيل الكروي.

2- اختطف الصهاينة الأوروبيون اسم #فلسطين واستحوذوا على منتخبها قبل #النكبة رغم عراقة الحركة الكروية العربية فيها. مما سعت إليه الدعاية الصهيونية عبر اختطاف المنتخب تأكيد مزاعمها الاستعمارية بشأن هوية فلسطين، وتغييب أصحاب البلاد الذين كانت لهم نشاطاتهم الرياضية والكروية المبكرة. pic.twitter.com/ck4MD4S0oy — حسام شاكر (@Hos_Shaker) December 10, 2022

وقال: "اختطف الصهاينة الأوروبيون اسم فلسطين واستحوذوا على منتخبها قبل النكبة، رغم عراقة الحركة الكروية العربية فيها، مما سعت إليه الدعاية الصهيونية عبر اختطاف المنتخب تأكيد مزاعمها الاستعمارية بشأن هوية فلسطين، وتغييب أصحاب البلاد الذين كانت لهم نشاطاتهم الرياضية والكروية المبكرة."

وبين أنه بدأ الأمر عندما سعت الأوساط الصهيونية- تحديداً على يد اليهودي الصهيوني الروسي يوسف ييكوتييلي زعيم فريق مكابي اليهودي- إلى استصدار عضوية لاتحاد رياضي صهيوني في فلسطين الانتدابية ضمن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لكنها أخفقت بسبب رفض الأخيرة عضوية كهذه تقتصر على اليهود.

3- بدأ الأمر عندما سعت الأوساط الصهيونية - تحديداً على يد اليهودي الصهيوني الروسي يوسف ييكوتييلي زعيم فريق مكابي اليهودي - إلى استصدار عضوية لاتحاد رياضي صهيوني في #فلسطين الانتدابية ضمن الاتحاد الدولي لكرة القدم #فيفا لكنها أخفقت بسبب رفض #الفيفا عضوية كهذه تقتصر على اليهود. pic.twitter.com/GDd6YhMJDV — حسام شاكر (@Hos_Shaker) December 10, 2022

وأضاف أنه بعد رفض الفيفا آنذاك جاءت المحاولة الثانية بتسجيل اتحاد فلسطيني مزعوم لكرة القدم يدّعي تمثيل الحركة الكروية لفلسطين جميعها.. لكنه كان اتحادا مختطفا.. وشرع -باسم فلسطين- بمباريات خارجية أشهرها في مصر وأستراليا وخاض دوري كأس العالم سنتي 1934 و1938.

4- بعد رفض #الفيفا آنذاك جاءت المحاولة الثانية بتسجيل اتحاد فلسطيني مزعوم لكرة القدم يدّعي تمثيل الحركة الكروية لفلسطين جميعها .. لكنه كان اتحادا مختطفا .. وشرع باسم #فلسطين بمباريات خارجية أشهرها في مصر وأستراليا وخاض دوري كأس العالم سنتي 1934 و1938. pic.twitter.com/LkA5PysPai — حسام شاكر (@Hos_Shaker) December 10, 2022

ولفت إلى حرص الصهاينة على تغييب اسم فلسطين عن قمصان اللاعبين وقتها بحرف P فقط، أمّا في الشعار الرسمي للمنتخب فقد حضر اسم فلسطين بالعربية والإنجليزية فقط وكُتب بالعبرية אריץ ישריל أي: "أرض إسرائيل". وهذا يوافق نهج التزييف الذي اتبعه مشروع الاحتلال منذ البدايات.

5- حرص الصهاينة على تغييب اسم #فلسطين عن قمصان اللاعبين وقتها لصالح حرف P فقط .. أمّا في الشعار الرسمي للمنتخب فقد حضر اسم فلسطين بالعربية والإنجليزية فقط وكُتب بالعبرية אריץ ישריל أي: "أرض إسرائيل". وهذا يوافق نهج التزييف التي اتبعه مشروع الاحتلال منذ البدايات. pic.twitter.com/pEspkIvgzU — حسام شاكر (@Hos_Shaker) December 10, 2022

وبين أن الصهاينة حاولوا ربط نشأة الحركة الكروية في فلسطين بهم حصرا، والحال أنّ الحركة الرياضية الصهيونية استفادت من دعم سخي من صناديق التمويل الصهيونية وتأسست على خبرات أوروبية المنشأ جاء بها المستوطنون، بينما اعتمدت الحركة الرياضية الفلسطينية بأنديتها الوفيرة على شعبها ومجتمعها فقط.

6- حاول الصهاينة ربط نشأة الحركة الكروية في #فلسطين بهم حصرا. والحال أنّ الحركة الرياضية الصهيونية استفادت من دعم سخي من صناديق التمويل الصهيونية وتأسست على خبرات أوروبية المنشأ جاء بها المستوطنون، بينما اعتمدت الحركة الرياضية الفلسطينية بأنديتها الوفيرة على شعبها ومجتمعها فقط. pic.twitter.com/xwQ9R3XI7N — حسام شاكر (@Hos_Shaker) December 10, 2022

وذكر أن اسم منتخب الصهاينة تغيّر بعد النكبة فصار باسم دولتهم، وعبر عضويته في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم صعد سريعا إلى نهائيات كأس العالم لامتناع منتخبات عربية وإسلامية عن ملاقاته، ووصل مونديال 1958 دون خوض مباراة واحدة، ثمّ تغيّرت الموازين في الاتحاد الآسيوي بانضمام دول عربية إليه.

6- تغيّر اسم منتخب الصهاينة بعد #النكبة فصار باسم دولتهم، وعبر عضويته في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم صعد سريعا إلى نهائيات كأس العالم لامتناع منتخبات عربية وإسلامية عن ملاقاته، ووصل مونديال 1958 دون خوض مباراة واحدة. ثمّ تغيّرت الموازين في الاتحاد الآسيوي بانضمام دول عربية إليه. pic.twitter.com/Xj5K1nlFaq — حسام شاكر (@Hos_Shaker) December 10, 2022

وقال شاكر إنه في عام 1974 نجح الاتحاد الكويتي لكرة القدم بقيادة أحمد السعدون بالتعاون مع تحرك تضامني من جانب اتحادات عربية ومسلمة وآسيوية في طرد منتخب الاحتلال أخيراً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأنهى صعوده الهزلي السابق إلى نهائيات آسيا والعالم.

7- في عام 1974 نجح #الاتحاد_الكويتي لكرة القدم بقيادة أحمد السعدون بالتعاون مع تحرك تضامني من جانب اتحادات عربية ومسلمة وآسيوية في طرد منتخب الاحتلال أخيراً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأنهى صعوده الهزلي السابق إلى نهائيات آسيا والعالم. pic.twitter.com/Q8ck85rxjy — حسام شاكر (@Hos_Shaker) December 10, 2022

وأضاف أنه بعد أن بقي منتخب الاحتلال والاستيطان معزولاً عن عضوية الاتحادات الكروية جرى سنة 1994 ضمّه إلى عضوية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، لكنّ أداء هذا المنتخب بقي منذ ذلك الحين ضعيفاً وهامشياً في المنافسات الكروية، وظلّت تلاحقه دعوات المقاطعة بسبب خنق فرص الرياضة الفلسطينية.

8- بعد أن بقي منتخب الاحتلال والاستيطان معزولاً عن عضوية الاتحادات الكروية جرى سنة 1994 ضمّه إلى عضوية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" لكنّ أداء هذا المنتخب بقي منذ ذلك الحين ضعيفاً وهامشياً في المنافسات الكروية، وظلّت تلاحقه دعوات المقاطعة بسبب خنق فرص الرياضة الفلسطينية. pic.twitter.com/O0NF7M5qvZ — حسام شاكر (@Hos_Shaker) December 10, 2022

وبين أنه في مونديال قطر2022 كانت فلسطين هي الحاضر الأبرز وحملت جماهير العالم أعلامها وشاراتها، بينما استشعر الاحتلال عزلته عن جماهير الكرة ونبض الشعوب، مؤكدا أن لهذا المونديال ما بعده على أي حال، وحسب تقارير إعلامية عدة فإنّ فلسطبن هي من كسبت #مونديال_2022 رمزياً.

