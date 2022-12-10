بحر: آن الأوان لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا

قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر إن العالم يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان وما زالت فلسطين تعاني من أطول احتلال عنصري في العالم، يرتكب أبشع الجرائم والانتهاكات للحقوق المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية ضد شعبنا الفلسطيني.

وأضاف بحر في تصريح وصل "الرسالة"، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن "الشعب الفلسطيني يعاني من الإجرام الصهيوني بشكل يومي من قتل للأبرياء وتهويد للمقدسات وتعذيب للأسرى، ومصادرة للأراضي وبناء للمستوطنات وحصار ظالم على قطاع غزة".

واعتبر أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب محاسبة الاحتلال، ويجب ألا تبقى القرارات والمواثيق الدولية مجرد حبر على ورق.

وأكد أن صمت المجتمع الدولي على الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني شجع الاحتلال على المزيد من الجرائم ضاربا بعرض الحائط كافة القوانين الدولية.

وطالب بحر الأمم المتحدة بلجم انتهاكات الاحتلال ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال، داعيًا لملاحقة قادته كمجرمي حرب في المحاكم الدولية.